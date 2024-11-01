Giriş Tarihi: 01.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
11:21
İspanya’da ağır bilanço! Ölü sayısı 158’ yükseldi: Yüzyılın felaketini yaşıyoruz!
İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da yaşanan yağışları 'yüzyılın en kötü dönemi' olarak nitelendirdi. Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti. Savunma Bakanı Margarita Robles, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.