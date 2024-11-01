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Haberler Galeri İspanya’da ağır bilanço! Ölü sayısı 158’ yükseldi: Yüzyılın felaketini yaşıyoruz!
Giriş Tarihi: 01.11.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:21

İspanya’da ağır bilanço! Ölü sayısı 158’ yükseldi: Yüzyılın felaketini yaşıyoruz!

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da yaşanan yağışları 'yüzyılın en kötü dönemi' olarak nitelendirdi. Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti. Savunma Bakanı Margarita Robles, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

AA
İspanya’da ağır bilanço! Ölü sayısı 158’ yükseldi: Yüzyılın felaketini yaşıyoruz!

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e çıktı.

İspanya’da ağır bilanço! Ölü sayısı 158’ yükseldi: Yüzyılın felaketini yaşıyoruz!

Sel felaketinden en büyük zararı gören ülkenin doğusundaki Valensiya özerk bölgesindeki Operasyonal Kontrol Merkezi, sel ve su baskınlarından dolayı bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 155'e yükseldiğini bildirdi.

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İspanya’da ağır bilanço! Ölü sayısı 158’ yükseldi: Yüzyılın felaketini yaşıyoruz!

Sel felaketinden etkilenen diğer bölge Kastilya-La Mancha'da ölü sayısı 3 olarak açıklanırken, İspanya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 158'e ulaştı.

İspanya’da ağır bilanço! Ölü sayısı 158’ yükseldi: Yüzyılın felaketini yaşıyoruz!

Yetkililer, halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

İspanya’da ağır bilanço! Ölü sayısı 158’ yükseldi: Yüzyılın felaketini yaşıyoruz!

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

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