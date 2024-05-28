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Haberler Galeri İspanya’dan tarihi karar! Filistin için beklenen açıklama geldi: Barışa giden tek yol bu!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:39

İspanya’dan tarihi karar! Filistin için beklenen açıklama geldi: Barışa giden tek yol bu!

Son dakika haberleri: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İspanya'nın Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu. Başkent Madrid'de bulunan Moncloa Sarayı'nda açıklama yapan Sanchez, "Filistin devletinin tanınması sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda hepimizin amacı barışı tesis etmek. Barışa giden tek yol, İsrail devleti ile birlikte yaşayan Filistin devletinin kurulmasıdır" dedi.

AA
İspanya’dan tarihi karar! Filistin için beklenen açıklama geldi: Barışa giden tek yol bu!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devleti'ni uluslararası insan haklarına saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde bugün resmi olarak tanıyacaklarını söyledi. İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçen Başbakan Sanchez, Filistin Devleti'ni tanıma kararının arkasındaki gerekçeleri kamuoyuna açıkladı.

İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizdi.

İspanya’dan tarihi karar! Filistin için beklenen açıklama geldi: Barışa giden tek yol bu!

Sanchez, Bakanlar Kurulu'nun Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınmasını onaylayacağını aktararak, "İspanya bu şekilde Filistin'i dünyada tanıyan 140'tan fazla ülkenin yanına eklenecek. Filistin'in tanınması tarihi bir karar ve tek hedefi İsrail ile Filistin arasındaki barışın sağlanmasına katkı sağlamaktır." diye konuştu.

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İspanya’dan tarihi karar! Filistin için beklenen açıklama geldi: Barışa giden tek yol bu!

BARIŞ İÇİN TEK YOL…

"Filistin Devleti'nin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." şeklinde konuşan Sanchez, "Bu, barış geleceğinin sağlanması, Filistin devletinin İsrail devleti ile birlikte barış ve güven içinde yaşaması için hepimizin tek olasılık olarak gördüğü yolda ilerlemektir." dedi.

İspanya’dan tarihi karar! Filistin için beklenen açıklama geldi: Barışa giden tek yol bu!

Sanchez, Filistin Devleti'nin tanınmasının "uygulanabilir" olması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze ve Batı Şeria aynı Filistin yönetimi altında, aralarında bir koridor ile birleşmeli ve Doğu Kudüs başkenti olmalıdır. Filistin ulusal yönetimi altında birleşmelidir." ifadelerini kullandı.

İspanya’dan tarihi karar! Filistin için beklenen açıklama geldi: Barışa giden tek yol bu!

Filistin Devleti'nin sınırlarının belirlenmesinin o ülkenin kararlarına bağlı olduğunu, İspanya'nın bununla ilgili bir karar almayacağını vurgulayan Sanchez, "Sınırların belirlenmesi tamamen Filistin yönetimine aittir. Biz şu ana kadar, BM ve AB'de de belirlenmiş olan 1967 sınırlarını geçerli sayacağız." dedi.

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