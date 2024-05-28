Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:39
İspanya’dan tarihi karar! Filistin için beklenen açıklama geldi: Barışa giden tek yol bu!
Son dakika haberleri: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İspanya'nın Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu. Başkent Madrid'de bulunan Moncloa Sarayı'nda açıklama yapan Sanchez, "Filistin devletinin tanınması sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda hepimizin amacı barışı tesis etmek. Barışa giden tek yol, İsrail devleti ile birlikte yaşayan Filistin devletinin kurulmasıdır" dedi.