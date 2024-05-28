İspanya’dan tarihi karar! Filistin için beklenen açıklama geldi: Barışa giden tek yol bu!

BARIŞ İÇİN TEK YOL…

"Filistin Devleti'nin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." şeklinde konuşan Sanchez, "Bu, barış geleceğinin sağlanması, Filistin devletinin İsrail devleti ile birlikte barış ve güven içinde yaşaması için hepimizin tek olasılık olarak gördüğü yolda ilerlemektir." dedi.