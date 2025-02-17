Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail askerleri vahşeti böyle itiraf etti: Boynuna patlayıcı bağlayıp canlı kalkan yaptılar!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:12

İsrail askerleri vahşeti böyle itiraf etti: Boynuna patlayıcı bağlayıp canlı kalkan yaptılar!

İsrail ordusu 7 Ekim 2023 saldırılarından bu yana Gazze'de çeşitli zulümler gerçekleştirdi. Her biri ayrı vahşilikte olan bu eylemlere her gün bir yenisi ekleniyor. Siyonist askerlerin, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı daha önce delillerle ortaya konmuştu. Ancak 80 yaşındaki yaşlı bir adamın boynuna patlayıcı bağlayıp dehşeti yaşatmak bölgede yaşanan insanlık dışı olayların bir başka örneği olarak gözler önüne serildi.

AA
İsrail askerleri vahşeti böyle itiraf etti: Boynuna patlayıcı bağlayıp canlı kalkan yaptılar!

İsrail askerlerinin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 80 yaşındaki bir adamı canlı kalkan olarak kullandıkları ortaya çıktı.

İsrail askerleri vahşeti böyle itiraf etti: Boynuna patlayıcı bağlayıp canlı kalkan yaptılar!

İSRAİL ASKERLERİ ZULMÜ İTİRAF ETTİ

Yerel basında yer alan haberde, adı açıklanmayan İsrail askerlerinin Gazze'de 80 yaşındaki bir adamı canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf ettiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrail askerleri vahşeti böyle itiraf etti: Boynuna patlayıcı bağlayıp canlı kalkan yaptılar!

YAŞLI ÇİFTİN EVİNİ BASTILAR

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Zeytun bölgesindeki olayda 80 yaşındaki Filistinli bir adam ve eşinin İsrail askerlerince evlerinde bulunduğu ifade edildi.

İsrail askerleri vahşeti böyle itiraf etti: Boynuna patlayıcı bağlayıp canlı kalkan yaptılar!

KAÇMASI HALİNDE BOYNUNDAKİ PATLAYICI İNFİLAK EDECEKTİ

İsrail askerlerinin bastonla yürüyen adamı boynuna patlayıcı bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçması halinde boynundaki patlayıcıyı infilak ettirmekle tehdit edildiği kaydedildi.

İsrail askerleri vahşeti böyle itiraf etti: Boynuna patlayıcı bağlayıp canlı kalkan yaptılar!

YAŞLI ADAMI ÖLÜME GÖNDERDİLER

Yürümekte dahi zorlanan yaşlı adamın bölgedeki evlerde bubi tuzağı veya direniş gruplarından birilerinin olup olmadığını kontrol için İsrail askerlerince önden binalara gönderildiği aktarıldı.

SON DAKİKA