Giriş Tarihi: 17.02.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
12:12
İsrail askerleri vahşeti böyle itiraf etti: Boynuna patlayıcı bağlayıp canlı kalkan yaptılar!
İsrail ordusu 7 Ekim 2023 saldırılarından bu yana Gazze'de çeşitli zulümler gerçekleştirdi. Her biri ayrı vahşilikte olan bu eylemlere her gün bir yenisi ekleniyor. Siyonist askerlerin, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı daha önce delillerle ortaya konmuştu. Ancak 80 yaşındaki yaşlı bir adamın boynuna patlayıcı bağlayıp dehşeti yaşatmak bölgede yaşanan insanlık dışı olayların bir başka örneği olarak gözler önüne serildi.