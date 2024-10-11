İsrail basını duyurdu! Netanyahu ve Biden mutabakata yakın! İran’a olası saldırı nasıl olacak?

İsrail basını, ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a yönelik olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Biden ve Netanyahu'nun 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde konunun ele alındığı belirtilen haberde, İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington'a göre "biraz daha agresif" olduğu kaydedildi.