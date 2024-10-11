Giriş Tarihi: 11.10.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
07:10
İsrail basını duyurdu! Netanyahu ve Biden mutabakata yakın! İran’a olası saldırı nasıl olacak?
İran'ın, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminin nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olmuştu. İsrail basınında yer alan habere göre; ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde Tel Aviv'in İran'a yönelik olası misillemesini ele aldı. Netanyahu ve Biden'ın İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda mutabakata yakın oldukları iddia edildi.