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Haberler Galeri İsrail basını duyurdu! Netanyahu ve Biden mutabakata yakın! İran’a olası saldırı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 11.10.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 07:10

İsrail basını duyurdu! Netanyahu ve Biden mutabakata yakın! İran’a olası saldırı nasıl olacak?

İran'ın, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminin nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olmuştu. İsrail basınında yer alan habere göre; ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde Tel Aviv'in İran'a yönelik olası misillemesini ele aldı. Netanyahu ve Biden'ın İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda mutabakata yakın oldukları iddia edildi.

AA
İsrail basını duyurdu! Netanyahu ve Biden mutabakata yakın! İran’a olası saldırı nasıl olacak?

İsrail basını, ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a yönelik olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Biden ve Netanyahu'nun 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde konunun ele alındığı belirtilen haberde, İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington'a göre "biraz daha agresif" olduğu kaydedildi.

İsrail basını duyurdu! Netanyahu ve Biden mutabakata yakın! İran’a olası saldırı nasıl olacak?

ABD VE İSRAİL ANLAŞMAYA YAKIN

Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesinin ele alındığını yazdı.

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İsrail basını duyurdu! Netanyahu ve Biden mutabakata yakın! İran’a olası saldırı nasıl olacak?

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının "büyük oranda giderildiği" ileri sürüldü.

İsrail basını duyurdu! Netanyahu ve Biden mutabakata yakın! İran’a olası saldırı nasıl olacak?

İSRAİL'İN SALDIRI PLANI "BİRAZ DAHA AGRESİF"

Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden "biraz daha agresif olduğu" savunuldu.

İsrail basını duyurdu! Netanyahu ve Biden mutabakata yakın! İran’a olası saldırı nasıl olacak?

GALLANT'A TAM YETKİ

Haberde ayrıca dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği belirtildi.

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