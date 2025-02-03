İsrail basını Trump görüşmesinin detaylarına ulaştı: Netanyahu barışı engellemeye çalışacak!

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN KATAR'A HEYET GÖNDERMEDİ

Haberde, mutabakata göre ikinci aşama müzakerelerin anlaşmanın ilk aşamasından 16 gün sonra başlaması gerektiği, buna karşın Netanyahu'nun, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından Katar'a heyet göndermekten vazgeçtiği ve müzakerelerin ikili arasında Washington'da yapılacak görüşmelerle başlatılması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.