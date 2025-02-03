Giriş Tarihi: 03.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
16:44
İsrail basını Trump görüşmesinin detaylarına ulaştı: Netanyahu barışı engellemeye çalışacak!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump'la buluşmak üzere yola koyulmuştu. Siyonist liderin, Trump'la bölgesel konular hakkında toplantı yapacağı duyurulmuştu. Detaylar merakla beklenirken, İsrail basını görüşmenin bazı ayrıntılarına ulaştı. Katil Başbakanın Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için Washington'a taahhütte bulunmayacağı iddia edildi.