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Haberler Galeri İsrail basını Trump görüşmesinin detaylarına ulaştı: Netanyahu barışı engellemeye çalışacak!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:44

İsrail basını Trump görüşmesinin detaylarına ulaştı: Netanyahu barışı engellemeye çalışacak!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump'la buluşmak üzere yola koyulmuştu. Siyonist liderin, Trump'la bölgesel konular hakkında toplantı yapacağı duyurulmuştu. Detaylar merakla beklenirken, İsrail basını görüşmenin bazı ayrıntılarına ulaştı. Katil Başbakanın Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için Washington'a taahhütte bulunmayacağı iddia edildi.

AA
İsrail basını Trump görüşmesinin detaylarına ulaştı: Netanyahu barışı engellemeye çalışacak!

İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmenin bazı detaylarına ulaştı.

İsrail basını Trump görüşmesinin detaylarına ulaştı: Netanyahu barışı engellemeye çalışacak!

HAMAS'I BAHANE EDEREK KATLİAMI SÜRDÜRECEK

Haaretz gazetesinin Netanyahu'nun yakın çevresinden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze'de Hamas'ın hakimiyeti devam ettiği sürece İsrail'in bölgeden çekilmeyi reddedeceği öne sürüldü.

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İsrail basını Trump görüşmesinin detaylarına ulaştı: Netanyahu barışı engellemeye çalışacak!

NETANYAHU ABD'DEN TAM DESTEK BEKLİYOR

Netanyahu'nun, Trump'tan tam destek ümidiyle Washington'a gittiği, bölgede Hamas tamamen devre dışı bırakılmadan anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini reddettiği öne sürülürken Trump yönetiminin taleplere nasıl karşılık vereceğinin net olmadığı belirtildi.

İsrail basını Trump görüşmesinin detaylarına ulaştı: Netanyahu barışı engellemeye çalışacak!

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN KATAR'A HEYET GÖNDERMEDİ

Haberde, mutabakata göre ikinci aşama müzakerelerin anlaşmanın ilk aşamasından 16 gün sonra başlaması gerektiği, buna karşın Netanyahu'nun, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından Katar'a heyet göndermekten vazgeçtiği ve müzakerelerin ikili arasında Washington'da yapılacak görüşmelerle başlatılması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

İsrail basını Trump görüşmesinin detaylarına ulaştı: Netanyahu barışı engellemeye çalışacak!

CUMHURİYETÇİLERE YAKIN İSİMLER TERCİH EDİLİYOR

Öte yandan İsrail basınında, Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı heyetin başına İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğü iddia edilmişti.

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