Giriş Tarihi: 04.02.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
15:38
İsrail basını uyardı: “Baş Manipülatör Netanyahu iş başında”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Washington'a gitti. İkilinin hangi konuları masaya yatıracağı merak konusu. İsrail medyası şu ana kadar bazı iddialar ortaya attı. Özellikle Haaretz gazetesi, "Baş Manipülatör" olarak tanımladığı Netanyahu'nun, Cumhuriyetçi liderle yapacağı toplantıda Gazze'deki barışı baltalamak için çaba sarf edeceğini yazdı.