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Giriş Tarihi: 04.02.2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:38

İsrail basını uyardı: “Baş Manipülatör Netanyahu iş başında”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Washington'a gitti. İkilinin hangi konuları masaya yatıracağı merak konusu. İsrail medyası şu ana kadar bazı iddialar ortaya attı. Özellikle Haaretz gazetesi, "Baş Manipülatör" olarak tanımladığı Netanyahu'nun, Cumhuriyetçi liderle yapacağı toplantıda Gazze'deki barışı baltalamak için çaba sarf edeceğini yazdı.

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İsrail basını uyardı: Baş Manipülatör Netanyahu iş başında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme İsrail basınında yakından takip ediliyor.

İsrail basını uyardı: Baş Manipülatör Netanyahu iş başında

İSRAİL BASINI: NETANYAHU İKİNCİ AŞAMA İÇİN TAAHHÜT VERMEYECEK

İsrail basını görüşmenin detayları konusunda bazı iddialar attı. Haaretz gazetesi daha önce yazdığı bir haberde, Netanyahu'nun, Trump'a ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin taahhütte bulunmaktan kaçınacağını bildirmişti.

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İsrail basını uyardı: Baş Manipülatör Netanyahu iş başında

"BAŞ MANİPÜLATÖR"

Bu kez de Alon Pinkas imzasıyla yer alan bir analizde Netanyahu, "Baş Manipülatör" olarak tanımlandı. Haberde, Siyonist liderin barışı engellemek için mücadele vereceği aktarıldı.

İsrail basını uyardı: Baş Manipülatör Netanyahu iş başında

SİYONİST BAŞBAKAN ATEŞKESİ BALTALAYACAK

Haberde, "Yaygın genel kanı, Netanyahu'nun Gazze ateşkesi ve rehine anlaşmasının ikinci aşamasını rayından çıkarmak için Washington'a gittiği yönünde." ifadeler kullanıldı.

İsrail basını uyardı: Baş Manipülatör Netanyahu iş başında

"BARIŞ NETANYAHU'YU TEHLİYE ATIYOR"

Pinkas yazısında "Neden? Çünkü bunu yapmak zorunda, çünkü ikinci aşama onu politik olarak ciddi şekilde tehlikeye atıyor." sözlerini kullandı.

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