Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:13
Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
12:45
İsrail basını yazdı: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var
İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını tahmin edememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve sorumluluğu orduya yüklemeye çalıştığını yazdı. Ayrıca bir ordu yetkilisinin Netanyahu'nun yaptığı şeyin "utanç verici" olduğunu söylediği aktarıldı. Öte yandan İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi bulunduğunu, bu durumun Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığını bildirdi.