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Haberler Galeri İsrail basını yazdı: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var
Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 12:45

İsrail basını yazdı: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını tahmin edememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve sorumluluğu orduya yüklemeye çalıştığını yazdı. Ayrıca bir ordu yetkilisinin Netanyahu'nun yaptığı şeyin "utanç verici" olduğunu söylediği aktarıldı. Öte yandan İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi bulunduğunu, bu durumun Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığını bildirdi.

İsrail basını yazdı: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamı sürüyor. Kara herakatı için hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan Gazetenin ordudan bir yetkiliye dayandırarak yayımladığı haberde, Netanyahu'nun İsrail ordusunu Hamas saldırısını tahmin edememekle suçlamak için çaba sarf ettiği aktarıldı.

İsrail basını yazdı: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var

"ORDU ALEYHİNDE DELİL TOPLUYOR"

"Netanyahu, ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanmayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." ifadesi kullanılan haberde, bir başka ordu yetkilisinin ise Netanyahu'nun yaptığı şeyin "utanç verici" olduğunu söylediği aktarıldı.

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İsrail basını yazdı: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var

İsrail Başbakanı'nın savaşın başlamasından 4 gün sonra savaş muhabirleriyle koordinasyon için iyi bir sözcü atadığı belirtilen haberde, sözcünün daha önce orduya bağlı Batı Şeria Tümeni Sözcüsü olarak çalıştığı ve görevi sırasında savaş muhabirleriyle tanıştığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail basını yazdı: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var

Yapılan bu atamanın özellikle savaş çıktığı sırada yapılmasının, normal olmadığı kaydedilen haberde, üst düzey askeri komutanların saldırıyı öngörememenin sorumluluğunu üstlendiği, Netanyahu'nun ise hiçbir şekilde sorumluluk almadığı dikkate alındığında "atamanın şüpheli olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

İsrail basını yazdı: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var

Haberde ayrıca, "Netanyahu'nun savaşın başlangıcından bu yana uzun yıllardır ilk kez İsrail'deki çeşitli medya kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldiğine" dikkat çekildi.

İsrailli analistler de İsrail güvenlik servislerinin saldırıyı tahmin edememesinin "siyasi yansımaları olacak feci bir başarısızlık" olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

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