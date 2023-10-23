İsrail basını yazdı: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var

"ORDU ALEYHİNDE DELİL TOPLUYOR"

"Netanyahu, ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanmayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." ifadesi kullanılan haberde, bir başka ordu yetkilisinin ise Netanyahu'nun yaptığı şeyin "utanç verici" olduğunu söylediği aktarıldı.