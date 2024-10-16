Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
09:50
İsrail basınında Türkiye için alçak operasyon! Siyonistlerin yeni oyunu: Hamas bahanesiyle açık hedef gösterdiler!
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da Gazze ile başlattıkları işgal ve katliamın sınırlarını giderek genişleten İsrail kana doymuyor. Filistin ve Lübnan'da Hamas ve Hizbullah bahaneleriyle işgal başlatan İsrail, bu kez Türkiye için alçak bir algı operasyonu başlatmaya çalışmasıyla gündeme geldi. İsrail basını, skandal bir haberle açık açık Türkiye'yi hedef gösterdi.