İsrail basınında Türkiye için alçak operasyon! Siyonistlerin yeni oyunu: Hamas bahanesiyle açık hedef gösterdiler!

Son dakika haberleri: Tüm Orta Doğu, İsrail'in kan ve işgal arzusu üzerine büyük bir saldırı odağı haline geldi. Filistin topraklarını ele geçirmek için Hamas bahanesiyle Gazze işgalini başlatan ve Yüzbinlerce sivili katledip vatanlarından eden İsrail ordusu, İran ve Lübnan'a karşı da saldırılara başladı. Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle başlattığı saldırıları genişleten İsrail ordusu, başkent Beyrut olmak üzere ülkeyi kana bulayarak hedef haline getirdi.