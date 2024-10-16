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Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 09:50

İsrail basınında Türkiye için alçak operasyon! Siyonistlerin yeni oyunu: Hamas bahanesiyle açık hedef gösterdiler!

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da Gazze ile başlattıkları işgal ve katliamın sınırlarını giderek genişleten İsrail kana doymuyor. Filistin ve Lübnan'da Hamas ve Hizbullah bahaneleriyle işgal başlatan İsrail, bu kez Türkiye için alçak bir algı operasyonu başlatmaya çalışmasıyla gündeme geldi. İsrail basını, skandal bir haberle açık açık Türkiye'yi hedef gösterdi.

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İsrail basınında Türkiye için alçak operasyon! Siyonistlerin yeni oyunu: Hamas bahanesiyle açık hedef gösterdiler!

Son dakika haberleri: Tüm Orta Doğu, İsrail'in kan ve işgal arzusu üzerine büyük bir saldırı odağı haline geldi. Filistin topraklarını ele geçirmek için Hamas bahanesiyle Gazze işgalini başlatan ve Yüzbinlerce sivili katledip vatanlarından eden İsrail ordusu, İran ve Lübnan'a karşı da saldırılara başladı. Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle başlattığı saldırıları genişleten İsrail ordusu, başkent Beyrut olmak üzere ülkeyi kana bulayarak hedef haline getirdi.

İsrail basınında Türkiye için alçak operasyon! Siyonistlerin yeni oyunu: Hamas bahanesiyle açık hedef gösterdiler!

SİYONİSTLERİN İŞGAL PLANI

İran ve Suriye'ye de saldırılar düzenleyerek tüm bölge üzerinde açık açık Siyonist planını uygulamaya sokmaya çalışan İsrail, bu kez Türkiye için alçak bir algı operasyonuna imza attı.

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İsrail basınında Türkiye için alçak operasyon! Siyonistlerin yeni oyunu: Hamas bahanesiyle açık hedef gösterdiler!

Gazze işgalinin başlamasının ardından İsrail'in işgali meşrulaştırmak için sık sık kullandığı "Vadedilmiş Topraklar" planındaki "Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar olan bölgede" hak iddia eden Siyonistlerin işgal planında, Türkiye'nin güney kesimi ve Kıbrıs adası da yer alıyordu.

İsrail basınında Türkiye için alçak operasyon! Siyonistlerin yeni oyunu: Hamas bahanesiyle açık hedef gösterdiler!

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

İsrail katliamına karşı ilk günden bu yana karşı duran Türkiye için harekete geçen İsrail basını, skandal bir manşete imza attı.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Jerusalem Post, "Tel Aviv'de Ağustos ayında gerçekleşen intihar saldırısının arkasında Hamas'ın Türkiye yapılanması var" manşetine imza attı.

İsrail basınında Türkiye için alçak operasyon! Siyonistlerin yeni oyunu: Hamas bahanesiyle açık hedef gösterdiler!

İsrail gazetesi haberde, "18 Ağustos Pazar günü gerçekleşen intihar saldırısı girişimi, Hamas'ın Türkiye'deki karargahının talimatıyla gerçekleştirildi. Nablus bölgesindeki Hamas yapılanmasının düzenlediği intihar girişimi, Tel Aviv tarafından engellenmişti. Söz konusu saldırı planının arkasında ise Türkiye'deki Hamas karargahı olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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