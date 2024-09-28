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Giriş Tarihi: 28.09.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:55

İsrail Beyrut’a aralıksız saldırıyor: Orta Doğu’da felaket gecesi! 'Nasrallah öldü' açıklaması deprem yarattı

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Lübnan'ın başkentini yakıp yıkıyor. Hizbullah'ı hedef aldığını açıklayarak bölgeye aralıksız ağır saldırılar gerçekleştiren İsrail kuvvetleri Beyrut'u patlama seslerine boğdu. Can kaybı anbean yükselirken Hizbullah lideri ve kızının akıbeti ile ilgili soru işaretleri artıyor. İsrail ordusu ise yayınladıkları son dakika açıklamasında Nasrallah'ın öldüğünü duyurdu. İsrail'in iddiasına Hizbullah'tan yanıt geldi. İşte tüm son dakika gelişmeleri...

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İsrail Beyrut’a aralıksız saldırıyor: Orta Doğu’da felaket gecesi! ’Nasrallah öldü’ açıklaması deprem yarattı

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, gece boyu başta Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere ülkenin güneyine ve doğusuna saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail'in öldürüldüğü belirtildi. Beyrut'a akşam düzenlenen ilk saldırıda can kaybı 6, yaralı sayısı 91 oldu.

İsrail Beyrut’a aralıksız saldırıyor: Orta Doğu’da felaket gecesi! ’Nasrallah öldü’ açıklaması deprem yarattı

HİZBULLAH HEDEF ALINDI

İsrail, akşam saatlerinde Lübnan'ın başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh semtinde Hizbullah'ın ana karargahını hedef almasının ardından gece boyu saldırılarını sürdürdü. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) gece saatlerinde yapılan açıklamada, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtindeki sivil binalara altında Hizbullah'a ait silahlar bulunduğu iddiasıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

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İsrail Beyrut’a aralıksız saldırıyor: Orta Doğu’da felaket gecesi! ’Nasrallah öldü’ açıklaması deprem yarattı

ÇOK SAYIDA BİNADA AĞIR HASAR

Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur'da silah depolandığı öne sürülen çok sayıda binanın vurulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail, savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü. Onlarla birlikte Hizbullah'ın diğer mensupları da ortadan kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Beyrut’a aralıksız saldırıyor: Orta Doğu’da felaket gecesi! ’Nasrallah öldü’ açıklaması deprem yarattı

NASRALLAH'A NE OLDU?

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda hedef aldığını bildirdiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın akıbeti yerel basında tartışılıyor.

Orta Doğu'da felaket gecesi! Nasrallah yaşıyor mu?

İsrail Beyrut’a aralıksız saldırıyor: Orta Doğu’da felaket gecesi! ’Nasrallah öldü’ açıklaması deprem yarattı

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Nasrallah'ın saldırıya uğrayan sığınakta olduğunu ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü, saldırıda yaralanmış olabileceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.

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