Giriş Tarihi: 28.09.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
11:55
İsrail Beyrut’a aralıksız saldırıyor: Orta Doğu’da felaket gecesi! 'Nasrallah öldü' açıklaması deprem yarattı
Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Lübnan'ın başkentini yakıp yıkıyor. Hizbullah'ı hedef aldığını açıklayarak bölgeye aralıksız ağır saldırılar gerçekleştiren İsrail kuvvetleri Beyrut'u patlama seslerine boğdu. Can kaybı anbean yükselirken Hizbullah lideri ve kızının akıbeti ile ilgili soru işaretleri artıyor. İsrail ordusu ise yayınladıkları son dakika açıklamasında Nasrallah'ın öldüğünü duyurdu. İsrail'in iddiasına Hizbullah'tan yanıt geldi. İşte tüm son dakika gelişmeleri...