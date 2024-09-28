İsrail Beyrut’a aralıksız saldırıyor: Orta Doğu’da felaket gecesi! ’Nasrallah öldü’ açıklaması deprem yarattı

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, gece boyu başta Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere ülkenin güneyine ve doğusuna saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail'in öldürüldüğü belirtildi. Beyrut'a akşam düzenlenen ilk saldırıda can kaybı 6, yaralı sayısı 91 oldu.