Orta Doğu’da felaket gecesi! Nasrallah yaşıyor mu?

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkentini yakıp yıkıyor. Hizbullah'ı hedef aldığını açıklayarak bölgeye aralıksız ağır saldırılar gerçekleştiren İsrail kuvvetleri Beyrut'u patlama seslerine boğdu. Can kaybı anbean yükselirken Hizbullah lideri ve kızının akıbeti ile ilgili soru işaretleri artıyor. İsrail ordusu ise yayınladıkları son dakika açıklamasında Nasrallah'ın öldüğünü duyurdu.