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Haberler Galeri İsrail Beyrut’u ateşe verdi! Gece boyu peş peşe saldırılar: Medya merkezi vuruldu!
Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:13

İsrail Beyrut’u ateşe verdi! Gece boyu peş peşe saldırılar: Medya merkezi vuruldu!

Son dakika haberleri: Orta Doğu saldırılarını şiddetini artırarak sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'da gece boyu büyük yıkım gerçekleştirdi. Gazze'nin yanı sıra Suriye'nin başkenti Şam'ı da vuran İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan'dan gelen son dakika haberlerine göre Beyrut'ta haber merkezi İsrail füzelerinin hedefi oldu.

AJANSLAR
İsrail Beyrut’u ateşe verdi! Gece boyu peş peşe saldırılar: Medya merkezi vuruldu!

Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak, 2 bin 574'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail Beyrut’u ateşe verdi! Gece boyu peş peşe saldırılar: Medya merkezi vuruldu!

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 28 kişinin öldüğü ve 139 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 574'e, yaralananların sayısının da 12 bin 1'e yükseldiği kaydedildi.

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İsrail Beyrut’u ateşe verdi! Gece boyu peş peşe saldırılar: Medya merkezi vuruldu!

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

MEDYA MERKEZİ VURULDU

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenledikleri hava saldırısında Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi hedef alındı.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve çevresine 10 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail Beyrut’u ateşe verdi! Gece boyu peş peşe saldırılar: Medya merkezi vuruldu!

Haberde, hava saldırılarının 4'ünde El-Leyleki bölgesinin yakınındaki sivil konut bloklarının hedef alınarak tamamen yıkıldığı, burada yangın çıktığı bildirildi.

İsrail Beyrut’u ateşe verdi! Gece boyu peş peşe saldırılar: Medya merkezi vuruldu!

NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Al-Mayadeen kanalının Dahiye yakınlarındaki El-Cenah bölgesinde bulunan bir binadaki ofisini 2 füzeyle hedef aldığı ifade edildi.

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