Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024
10:13
İsrail Beyrut’u ateşe verdi! Gece boyu peş peşe saldırılar: Medya merkezi vuruldu!
Son dakika haberleri: Orta Doğu saldırılarını şiddetini artırarak sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'da gece boyu büyük yıkım gerçekleştirdi. Gazze'nin yanı sıra Suriye'nin başkenti Şam'ı da vuran İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan'dan gelen son dakika haberlerine göre Beyrut'ta haber merkezi İsrail füzelerinin hedefi oldu.