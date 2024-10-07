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Haberler Galeri İsrail bir yılda 3 bin 650 katliam yaptı! Dünya siyonist vahşete sessiz kaldı: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 06:57

İsrail bir yılda 3 bin 650 katliam yaptı! Dünya siyonist vahşete sessiz kaldı: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

Terör devleti İsrail, bir yıldır tarihin en acımasız soykırımını yaptı. Doğmamış bebekleri, yetim çocukları katleden, sivil halka bombalar yağdıran siyonist rejimin yaptıkları unutulmayacak. Katliamın küresel suç ortaklarını tarih asla affetmeyecek. Her fırsatta insan hakları ve hukukun üstünlüğünden bahseden ABD ve Batı ülkeleri İsrail'in sistematik soykırımına bir yıldır sessiz kaldı.

İsrail bir yılda 3 bin 650 katliam yaptı! Dünya siyonist vahşete sessiz kaldı: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

Hamas'ın Aksa Tufanı saldırılarının ardından İsrail, Gazze'yi bombalamaya başladı. 7 Ekim 2023'ten bugüne dek, Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinli öldürüldü, çok daha fazlası yaralandı.

İsrail bir yılda 3 bin 650 katliam yaptı! Dünya siyonist vahşete sessiz kaldı: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

İşgalci İsrail'in ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılar soykırıma dönerken, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 870 sivilin hayatını kaybettiğini, 97 bin 166 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

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İsrail bir yılda 3 bin 650 katliam yaptı! Dünya siyonist vahşete sessiz kaldı: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

UNUTMAYACAĞIZ AFFETMEYECEĞİZ '3 BİN 650 KATLİAM' YAPTILAR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 30 Eylül'de açıklanan verilere göre, İsrail ordusu bu 1 yıl içinde yaklaşık "3 bin 650 katliam" işledi.

İsrail bir yılda 3 bin 650 katliam yaptı! Dünya siyonist vahşete sessiz kaldı: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

Yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın 41 bin 870 kişi hayatını kaybetti. 97 bin 166 kişi yaralandı.

İsrail bir yılda 3 bin 650 katliam yaptı! Dünya siyonist vahşete sessiz kaldı: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

Enkaz altında ya da kayıp olan 10 bin kişi olduğu tespit edildi.

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