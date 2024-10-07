Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
06:57
İsrail bir yılda 3 bin 650 katliam yaptı! Dünya siyonist vahşete sessiz kaldı: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
Terör devleti İsrail, bir yıldır tarihin en acımasız soykırımını yaptı. Doğmamış bebekleri, yetim çocukları katleden, sivil halka bombalar yağdıran siyonist rejimin yaptıkları unutulmayacak. Katliamın küresel suç ortaklarını tarih asla affetmeyecek. Her fırsatta insan hakları ve hukukun üstünlüğünden bahseden ABD ve Batı ülkeleri İsrail'in sistematik soykırımına bir yıldır sessiz kaldı.