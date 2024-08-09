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Haberler Galeri İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!
Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:06

İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin etkileri Orta Doğu'ya dalga dalga yayıldı. Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından savaş ateşlerinin yükseldiği bölgede İran ile İsrail arasında gerilim had safhaya ulaştı. Gece boyunca yüzlerce roketin atılmasının ardından İsrail savaş kabinesi acil koduyla yer altına indi. Ülke medyasında ise halka savaş hazırlığı çağrısı yapıldı. İşte bölgedeki son gelişmeler…

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İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!

Son dakika haberleri: İsrail Gazze işgalinin ardından İran ve Hizbullah ile sıcak çatışmaya girdi. Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından İran'ın İsrail ordusuna savaş açması beklenirken İsrail Lübnan sınırında çatışmaları sürdürüyor.

İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!

"ÇUKUR"DA TOPLANDILAR

Tüm sınır bölgelerinde saldırı hazırlıklarını üst düzeye çıkaran İsrail, dün gece saatlerinde acil önlem planını devreye soktu. İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığının "çukur" olarak da adlandırılan yer altı komuta odasında toplandığı bildirildi.

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İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!

Yerel basında çıkan haberlerde, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesinin bir araya geldiği belirtildi. Toplantının olası bir acil durum tatbikatı yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığındaki yer altı komuta odasında yapıldığı ifade edildi.

İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!

HİZBULLAH'A KARŞI HARETE GEÇİLECEK

Öte yandan İsrail televizyonu toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinden Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığını ileri sürdü.

İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!

Kanal 13 televizyonu ise Tel Aviv'in elindeki son değerlendirmelerin Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya karşılık üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef almaya çalışacağı yönünde olduğunu iddia etti.

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