Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
10:06
İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin etkileri Orta Doğu'ya dalga dalga yayıldı. Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından savaş ateşlerinin yükseldiği bölgede İran ile İsrail arasında gerilim had safhaya ulaştı. Gece boyunca yüzlerce roketin atılmasının ardından İsrail savaş kabinesi acil koduyla yer altına indi. Ülke medyasında ise halka savaş hazırlığı çağrısı yapıldı. İşte bölgedeki son gelişmeler…