İsrail dünyayı yangın yerine çevirebilir! Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor

Batı'nın İsrail katliamına verdikleri desteğin hiçbir insani ya da dini değer ile bağdaşmadığını belirterek en yüksek sesle insanlığı harekete geçirmeye çağırdı. Ancak bu mesajlar arasından en çok şu kritik uyarısı dikkatimi çekti: "Barışın egemen olduğu dünya istiyorsak haçlı hilal anlayışı bir kenara konmalı.



