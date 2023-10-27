Giriş Tarihi: 27.10.2023 07:13
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
07:17
İsrail dünyayı yangın yerine çevirebilir! Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor
İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de bir soykırım başlattı. ABD ve Batılı devletler İsrail'in bu katliamlarını destekleyen açıklamalar yaparak sivil insanların öldürülmesine göz yumdu. İşgalci İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı bir açıklamada HAMAS'a karşı "Yeşaya kehanetini göreceğiz" dedi. SABAH Gazetesi yazarı Burhanettin Duran İsrail'in bu katliamlarının arkasındaki nedeni ve Yeşaya Kehaneti'nin neyi amaçladığını açıkladı. İşte Burhanettin Duran'ın kaleme aldığı o yazı…