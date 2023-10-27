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Haberler Galeri İsrail dünyayı yangın yerine çevirebilir! Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor
Giriş Tarihi: 27.10.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 07:17

İsrail dünyayı yangın yerine çevirebilir! Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de bir soykırım başlattı. ABD ve Batılı devletler İsrail'in bu katliamlarını destekleyen açıklamalar yaparak sivil insanların öldürülmesine göz yumdu. İşgalci İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı bir açıklamada HAMAS'a karşı "Yeşaya kehanetini göreceğiz" dedi. SABAH Gazetesi yazarı Burhanettin Duran İsrail'in bu katliamlarının arkasındaki nedeni ve Yeşaya Kehaneti'nin neyi amaçladığını açıkladı. İşte Burhanettin Duran'ın kaleme aldığı o yazı…

BURHANETTİN DURAN
İsrail dünyayı yangın yerine çevirebilir! Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü AK Parti grup toplantısında İsrail- Filistin çatışması konusunda uzun ve tarihi bir konuşma yaptı. "Akıl ve vicdan sahibi" tüm ülkeleri İsrail devletinin "aklıselime dönmesi için" Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet etti.

İsrail dünyayı yangın yerine çevirebilir! Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor

Elbette Erdoğan'ın konuşmasında çok önemli mesajlar vardı. Batı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü, Gazze'deki katliamı ve çocukların öldürülmesini umursamamalarını ve ateşkes için çabalamamalarını eleştirdi.

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İsrail dünyayı yangın yerine çevirebilir! Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor

Batı'nın İsrail katliamına verdikleri desteğin hiçbir insani ya da dini değer ile bağdaşmadığını belirterek en yüksek sesle insanlığı harekete geçirmeye çağırdı. Ancak bu mesajlar arasından en çok şu kritik uyarısı dikkatimi çekti: "Barışın egemen olduğu dünya istiyorsak haçlı hilal anlayışı bir kenara konmalı.

İsrail dünyayı yangın yerine çevirebilir! Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor

Aksi halde insanlığa yazık olur." Bu uyarıyı önemsememin nedeni İsrail'in Hamas'ı yok etmek olarak belirlediği politikasının tehlikeli sonuçlarına farklı bir pencereden işaret etmesi. İsrail ordusunun Gazze'yi imha eden, Filistinlileri ölmek ile sürülmek arasında çaresiz bırakan ağır bombardımanının dünyada ve Ortadoğu'da teo-politiği kışkırtıyor olması.

İsrail dünyayı yangın yerine çevirebilir! Yeşaya Kehaneti neyi amaçlıyor

Dini inançların kimliğin değerli bir parçası olması sebebiyle kimi zaman devletlerin politikalarına etki etmesine tanıklık ediyoruz. Ancak yayılmacı, işgalci ve savaş odaklı söylemlerin ve ideolojilerin devletlerin temel belirleyici tercihi olması durumunda işte o tehlikeli teo-politik durumuna geliniyor.

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