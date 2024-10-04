Giriş Tarihi: 04.10.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
17:00
İsrail gazetesi siyonizmin en büyük destekçilerini açıkladı! İşte katil İsrail'in hizmetkarı 50 isim
İsrail gazetesi Jerusalem Post, "En Etkili 50 Yahudi" başlığıyla bir liste yayınladı. Listedeki isimler, katil ve barbar İsrail'in işgaline ve siyonizmin yayılmasına en çok destek veren kişiler. Listedeki isimlerden ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Meta'nın kurucu ortağı Mark Zuckerberg gibi isimler dikkat çekiyor...