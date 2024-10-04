İsrail gazetesi siyonizmin en büyük destekçilerini açıkladı! İşte katil İsrail’in hizmetkarı 50 isim

Gazze'de 40 binden fazla insanı katleden, 20'den fazla hastaneyi yerle bir eden soykırımcı İsrail, katliamlarına bu kez Lübnan'da devam ediyor.

Lübnan'a kara harekatına başlayan işgalci İsrail ordusu, hava saldırılarını da sürdürüyor.