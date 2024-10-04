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Haberler Galeri İsrail gazetesi siyonizmin en büyük destekçilerini açıkladı! İşte katil İsrail'in hizmetkarı 50 isim
Giriş Tarihi: 04.10.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 17:00

İsrail gazetesi siyonizmin en büyük destekçilerini açıkladı! İşte katil İsrail'in hizmetkarı 50 isim

İsrail gazetesi Jerusalem Post, "En Etkili 50 Yahudi" başlığıyla bir liste yayınladı. Listedeki isimler, katil ve barbar İsrail'in işgaline ve siyonizmin yayılmasına en çok destek veren kişiler. Listedeki isimlerden ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Meta'nın kurucu ortağı Mark Zuckerberg gibi isimler dikkat çekiyor...

İsrail gazetesi siyonizmin en büyük destekçilerini açıkladı! İşte katil İsrail’in hizmetkarı 50 isim

Gazze'de 40 binden fazla insanı katleden, 20'den fazla hastaneyi yerle bir eden soykırımcı İsrail, katliamlarına bu kez Lübnan'da devam ediyor.

Lübnan'a kara harekatına başlayan işgalci İsrail ordusu, hava saldırılarını da sürdürüyor.

İsrail gazetesi siyonizmin en büyük destekçilerini açıkladı! İşte katil İsrail’in hizmetkarı 50 isim

İsrail gazetesi Jerusalem Post, "En Etkili 50 Yahudi" başlığıyla bir liste yayınladı. Listedeki isimler, barbar İsrail'in işgaline ve siyonizmin yayılmasına en çok destek veren kişiler.

İŞTE KATİLLERİN HİZMETKARI 50 İSİM!

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İsrail gazetesi siyonizmin en büyük destekçilerini açıkladı! İşte katil İsrail’in hizmetkarı 50 isim

1. Douglas Emhoff

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in eşi

İsrail gazetesi siyonizmin en büyük destekçilerini açıkladı! İşte katil İsrail’in hizmetkarı 50 isim

2. Josh Shapiro

Pensilvanya Valisi

İsrail gazetesi siyonizmin en büyük destekçilerini açıkladı! İşte katil İsrail’in hizmetkarı 50 isim

3. Bill Ackman

ABD'li milyarder

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