İsrail Hamas son dakika: Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonuna hazırlıksız yakalanan İsrail bölgede pek çok kayıp vermişti. Tansiyonun bir hayli yükseldiği bölgede İsrail Filistin'e karşı resmen savaş ilan etti ve 'Demir Kılıçlar Operasyonu'nu başlattı. Günlerdir Gazze'ye aralıksız saldırı düzenleyen İsrail pek çok yeri bombaladı. Bu saldırılarda onlarca sivil başta olmak üzere yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, hem Filistin lideri Mahmud Abbas hem de İsrail lideri Yitzak Hertzog ile görüşmeler gerçekleştirerek, barış çağrısı yaptı. Peki, Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail-Hamas-Filistin hattında son durum…