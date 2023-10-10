Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Gazze-İsrail’de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Bilanço ağırlaşıyor: İsrail Hamas savaşı son durum dakika dakika gelişmeler…
Giriş Tarihi: 10.10.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 09:57

SON DAKİKA: Gazze-İsrail’de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Bilanço ağırlaşıyor: İsrail Hamas savaşı son durum dakika dakika gelişmeler…

İsrail Hamas son dakika: Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonuna hazırlıksız yakalanan İsrail bölgede pek çok kayıp vermişti. Tansiyonun bir hayli yükseldiği bölgede İsrail Filistin'e karşı resmen savaş ilan etti ve 'Demir Kılıçlar Operasyonu'nu başlattı. Günlerdir Gazze'ye aralıksız saldırı düzenleyen İsrail pek çok yeri bombaladı. Bu saldırılarda onlarca sivil başta olmak üzere yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, hem Filistin lideri Mahmud Abbas hem de İsrail lideri Yitzak Hertzog ile görüşmeler gerçekleştirerek, barış çağrısı yaptı. Peki, Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail-Hamas-Filistin hattında son durum…

SON DAKİKA: Gazze-İsrail’de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Bilanço ağırlaşıyor: İsrail Hamas savaşı son durum dakika dakika gelişmeler…

Cumartesi günü Hamas tarafından başlatılan, 'Aksa Tufanı Operasyonu' Orta Doğu'yu karıştırdı. İsrail Filistin'e karşı resmen savaş ilanı yaparken, Gazze'ye aralıksız saldırılar düzenliyor. İsrail Filistin savaşı son durumu ile ilgili dakika dakika güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan ise hem Filistin lideri hem de İsrail lideri ile görüşmeler gerçekleştirerek, bölgedeki sükûnetin sağlanmasının tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. İsrail Filistin savaşı son dakika gelişmeleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. Peki, (Filistin) Gazze-İsrail'de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte, İsrail Gazze (Hamas) savaşı son durum gelişmeleri…

GAZZE-İSRAİL'DE SON DURUM NE? ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı isimli saldırıyı başlattı. Yapılan saldırıların ardından İsrail ise Gazze Şeridi'ne doğru Demir Kılıçlar Operasyonu'nu başlattı.

Bölgede gerilim tavan yaparken, çok sayıda insan hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Gazze-İsrail’de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Bilanço ağırlaşıyor: İsrail Hamas savaşı son durum dakika dakika gelişmeler…

NETENYAHU, 'HAMAS'A CEVABIMIZ ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEK…'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumartesi günü ilk açıklamasını yapmış ve İsrail halkına seslenerek, "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Gazze-İsrail’de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Bilanço ağırlaşıyor: İsrail Hamas savaşı son durum dakika dakika gelişmeler…

NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların saldırdığı Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.

SON DAKİKA: Gazze-İsrail’de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Bilanço ağırlaşıyor: İsrail Hamas savaşı son durum dakika dakika gelişmeler…

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

"Katılımcıların zor ve feci bir felaket yaşadığını" dile getiren Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Gazze-İsrail’de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Bilanço ağırlaşıyor: İsrail Hamas savaşı son durum dakika dakika gelişmeler…

İSRAİL BASININDA NETANYAHU'YA TEPKİ!

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarda şimdiye dek 490'ı aşkın sivil hayatını kaybederken İsrail basınında da karmaşa baş gösterdi. Ülkenin en köklü gazetelerinden Haaretz, yayınlanan yeni analizinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu.

Filistin halkına yıllardır sistematik bir şekilde uygulanan haksız politikalara işaret eden Haaretz, "Felaketin sorumlusu tek bir kişidir" ifadesine yer verdi.

SON DAKİKA