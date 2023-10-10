Cumartesi günü Hamas tarafından başlatılan, 'Aksa Tufanı Operasyonu' Orta Doğu'yu karıştırdı. İsrail Filistin'e karşı resmen savaş ilanı yaparken, Gazze'ye aralıksız saldırılar düzenliyor. İsrail Filistin savaşı son durumu ile ilgili dakika dakika güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan ise hem Filistin lideri hem de İsrail lideri ile görüşmeler gerçekleştirerek, bölgedeki sükûnetin sağlanmasının tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. İsrail Filistin savaşı son dakika gelişmeleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. Peki, (Filistin) Gazze-İsrail'de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte, İsrail Gazze (Hamas) savaşı son durum gelişmeleri…

GAZZE-İSRAİL'DE SON DURUM NE? ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı isimli saldırıyı başlattı. Yapılan saldırıların ardından İsrail ise Gazze Şeridi'ne doğru Demir Kılıçlar Operasyonu'nu başlattı.

Bölgede gerilim tavan yaparken, çok sayıda insan hayatını kaybetti.