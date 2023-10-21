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Haberler Galeri İSRAİL-GAZZE SON DAKİKA: İsrail'den kan donduran açıklama: Gazze'deki kilise saldırısına 'sivil zayiat' dediler
Giriş Tarihi: 21.10.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 16:36

İSRAİL-GAZZE SON DAKİKA: İsrail'den kan donduran açıklama: Gazze'deki kilise saldırısına 'sivil zayiat' dediler

Son dakika haberleri: İsrail tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde tam 15 gündür soykırım uyguluyor. Gazzeli sivillerin tüm yaşam kanallarını, içerisinde masum sivillerin yaşadığı evleri, içinde onlarca yaralının olduğu, sivillerin sığındığı hastaneleri, camileri, kiliseleri bombalıyor. Gazze'de sivillerin yaşadığı korkunç katliama tepkiler peş peşe geliyor. İsrail'in geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği kilise saldırısıyla ilgili kullandığı ifade ise adeta kan dondurdu. Kilisenin yakınındaki Hamas'a ait askeri hedefleri vurduğunu savunan ordu, saldırıda ölen 18'i Hristiyan 20 kişinin durumunu "sivil zayiat" olarak niteledi.

İSRAİL-GAZZE SON DAKİKA: İsrail’den kan donduran açıklama: Gazze’deki kilise saldırısına ’sivil zayiat’ dediler

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 20 kişinin hayatı kaybettiği "kilise saldırısı"nda asıl hedefinin Hamas hedefleri olduğunu savunarak ölenleri "sivil zayiat" şeklinde tanımladı.

İSRAİL-GAZZE SON DAKİKA: İsrail’den kan donduran açıklama: Gazze’deki kilise saldırısına ’sivil zayiat’ dediler

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının önceki gece Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde Hamas'ın roket ve havan atmakta kullanılan askeri kontrol-komuta merkezini hedef aldığı iddia edildi.

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İSRAİL-GAZZE SON DAKİKA: İsrail’den kan donduran açıklama: Gazze’deki kilise saldırısına ’sivil zayiat’ dediler

Açıklamada, ordunun, tarihi 425 yılına uzanan Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nin bu saldırıda "sivil zayiat verdiği" savunularak "kesinlikle kilisenin asıl hedef olmadığı" ileri sürüldü.

İSRAİL-GAZZE SON DAKİKA: İsrail’den kan donduran açıklama: Gazze’deki kilise saldırısına ’sivil zayiat’ dediler

Hamas'ı bölgedeki sivil yerleşimleri "kalkan olarak kullanmakla" suçlayan İsrail ordusu, "sivillerin zarar görmemesi" gerekçesiyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara güney bölgesine tahliyeleri için uyarı gönderdiğini bildirdi.

İSRAİL-GAZZE SON DAKİKA: İsrail’den kan donduran açıklama: Gazze’deki kilise saldırısına ’sivil zayiat’ dediler

İsrail'in, 19 Ekim gecesi düzenlediği saldırıda Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınmış 18'i Hristiyan 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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