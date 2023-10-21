Giriş Tarihi: 21.10.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 16:36

İSRAİL-GAZZE SON DAKİKA: İsrail'den kan donduran açıklama: Gazze'deki kilise saldırısına 'sivil zayiat' dediler

Son dakika haberleri: İsrail tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde tam 15 gündür soykırım uyguluyor. Gazzeli sivillerin tüm yaşam kanallarını, içerisinde masum sivillerin yaşadığı evleri, içinde onlarca yaralının olduğu, sivillerin sığındığı hastaneleri, camileri, kiliseleri bombalıyor. Gazze'de sivillerin yaşadığı korkunç katliama tepkiler peş peşe geliyor. İsrail'in geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği kilise saldırısıyla ilgili kullandığı ifade ise adeta kan dondurdu. Kilisenin yakınındaki Hamas'a ait askeri hedefleri vurduğunu savunan ordu, saldırıda ölen 18'i Hristiyan 20 kişinin durumunu "sivil zayiat" olarak niteledi.