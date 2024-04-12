İsrail ‘ görünmez’ güçleri devreye sokuyor! Ülke medyası akılalmaz planı duyurdu: İran taş devrine dönecek!

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

İran'ın İsrail'e vereceği olası bir misilleme, İsrail'de korkuya neden olurken geçtiğimiz saatlerde ABD basını olası 'intikam saldırısı' hakkında ilginç bir iddia kaleme almıştı. 11 Nisan Perşembe günü The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkili, İran'ın gelecek 24 ila 48 saat içerisinde İsrail'in topraklarına saldıracağını açıkladı. Saldırının İran'ın kendi topraklarından İsrail'in güneyine ya da kuzeyine düzenleyeceği vurgulandı. Hafta başında beri ABD basınında yer alan istihbarat raporlarında, İsrail'le bağlantılı hedeflere İran ya da 'vekilleri' tarafından yakın zaman içinde saldırı düzenlenebileceği kaleme alınmıştı.