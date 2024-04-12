Giriş Tarihi: 12.04.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
14:11
İsrail ‘ görünmez’ güçleri devreye sokuyor! Ülke medyası akılalmaz planı duyurdu: İran taş devrine dönecek!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaliyle Orta Doğu'da yaşanan kriz, tarihteki en üst seviyelerden birine yükseldi. 1 Nisan'da İsrail'in, İran büyükelçiliğine yönelik saldırısının ardından İran'ın yapması beklenen misillemeye dair spekülasyonlar sürerken İsrail basınında flaş bir iddia yer aldı. İran'ın intikam planına karşı İsrail'in "çok gizli" silahla yanıt vereceğini iddia eden Kanal 12, akılalmaz planı duyurdu.