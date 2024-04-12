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Haberler Galeri İsrail ‘ görünmez’ güçleri devreye sokuyor! Ülke medyası akılalmaz planı duyurdu: İran taş devrine dönecek!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 14:11

İsrail ‘ görünmez’ güçleri devreye sokuyor! Ülke medyası akılalmaz planı duyurdu: İran taş devrine dönecek!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaliyle Orta Doğu'da yaşanan kriz, tarihteki en üst seviyelerden birine yükseldi. 1 Nisan'da İsrail'in, İran büyükelçiliğine yönelik saldırısının ardından İran'ın yapması beklenen misillemeye dair spekülasyonlar sürerken İsrail basınında flaş bir iddia yer aldı. İran'ın intikam planına karşı İsrail'in "çok gizli" silahla yanıt vereceğini iddia eden Kanal 12, akılalmaz planı duyurdu.

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İsrail ‘ görünmez’ güçleri devreye sokuyor! Ülke medyası akılalmaz planı duyurdu: İran taş devrine dönecek!

Son dakika haberleri: Orta Doğu, İsrail'in Gazze işgalini başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana büyük bir ateş çemberine döndü. Gazze'de İsrail'in işgaline İran'ın karşı koymasının ardından İsrail ordusu, 1 Nisan'da İran'ın Şam'da bulunan büyükelçiliğini hedef almıştı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

İsrail ‘ görünmez’ güçleri devreye sokuyor! Ülke medyası akılalmaz planı duyurdu: İran taş devrine dönecek!

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

İran'ın İsrail'e vereceği olası bir misilleme, İsrail'de korkuya neden olurken geçtiğimiz saatlerde ABD basını olası 'intikam saldırısı' hakkında ilginç bir iddia kaleme almıştı. 11 Nisan Perşembe günü The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkili, İran'ın gelecek 24 ila 48 saat içerisinde İsrail'in topraklarına saldıracağını açıkladı. Saldırının İran'ın kendi topraklarından İsrail'in güneyine ya da kuzeyine düzenleyeceği vurgulandı. Hafta başında beri ABD basınında yer alan istihbarat raporlarında, İsrail'le bağlantılı hedeflere İran ya da 'vekilleri' tarafından yakın zaman içinde saldırı düzenlenebileceği kaleme alınmıştı.

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İsrail ‘ görünmez’ güçleri devreye sokuyor! Ülke medyası akılalmaz planı duyurdu: İran taş devrine dönecek!

İSRAİL'İN GİZLİ SİLAHI

Konu hakkında spekülasyonlar sürerken İsrail medyasında yer alan bir haber dünya gündemine oturdu. İsrail Channel 12 televizyon kanalına bağlı haber sitesi N12, İran'ın misillemesine karşı İsrail'in "gizli" eylem planını anlattı.

Channel 12, "İran'ın füzelerle saldırması olasılığına karşı İsrail elektromanyetik saldırıya hazırlanıyor" başlıklı haberinde İsrail'in uzun yıllardır geliştirdiği teknolojiyi kaleme aldı.

İsrail ‘ görünmez’ güçleri devreye sokuyor! Ülke medyası akılalmaz planı duyurdu: İran taş devrine dönecek!

"İRAN TAŞ DEVRİNE DÖNECEK"

İsrail'in "insanlar için ölümcül olmayan ancak hedef alınan ülkedeki tüm elektrik ve elektronik sistemleri devre dışı bırakabilen bir elektromanyetik saldırısı sistemini uzun süredir geliştirdiğini" aktaran N12, böyle bir saldırının İran'ı taş devrine döndüreceğini vurguladı.

İsrail ‘ görünmez’ güçleri devreye sokuyor! Ülke medyası akılalmaz planı duyurdu: İran taş devrine dönecek!

N12 ayrıca, böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde İran'ın ekonomik olarak çökeceğini ve hatta rejim değişikliğinin dahi yaşanma ihtimalinin doğacağını iddia etti.

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