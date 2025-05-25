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Haberler Galeri İsrail halkı soykırıma onay verdi! ‘Hepsini öldürün’: Filistinlileri mermilerin önüne sürdüler
Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 11:30

İsrail halkı soykırıma onay verdi! ‘Hepsini öldürün’: Filistinlileri mermilerin önüne sürdüler

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken, bölgede insanlık dışı yöntemler uygulamaktan da çekinmiyor. Uluslararası hukuka aykırı bu faaliyetlerden biri de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanmak. Yakın zamanda uluslararası haber ajansı AP, Siyonist ordunun itirafları doğrultusunda bölge halkının sistematik bir şekilde canlı kalkan olarak kullanıldığını ortaya koydu. Öte yandan, Filistin'de bunca korkunç olay yaşanırken, ABD'deki bir üniversitenin yaptığı anket İsrailli Yahudilerin neredeyse yarısının Gazze'deki soykırıma destek verdiğini gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İsrail halkı soykırıma onay verdi! ‘Hepsini öldürün’: Filistinlileri mermilerin önüne sürdüler

Associated Press (AP) haber ajansının elde ettiği tanık ifadeleriyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını sürdüren İsrail'in, Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı gözler önüne serildi.

İsrail halkı soykırıma onay verdi! ‘Hepsini öldürün’: Filistinlileri mermilerin önüne sürdüler

SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE CANLI KALKAN YAPILDILAR

AP'ye konuşan çok sayıda Filistinli sivil ve İsrail askeri, Gazze'de Filistinlilerin sistematik olarak canlı kalkan olmaya zorlandığını, patlayıcı ya da saldırgan olup olmadığını kontrol etmek için binalara ve tünellere gönderildiğini ve bu uygulamanın 19 aydır süren saldırılar boyunca her yerde görüldüğünü ifade etti.

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İsrail halkı soykırıma onay verdi! ‘Hepsini öldürün’: Filistinlileri mermilerin önüne sürdüler

TEHLİKELİ BÖLGELERE GİRMEYE ZORLANDI

Filistinli Eymen Ebu Hamadan, kolları ya da gözlerinin bağlı olmadığı tek zamanın İsrail askerleri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığı anlar olduğunu ifade etti.

İsrail halkı soykırıma onay verdi! ‘Hepsini öldürün’: Filistinlileri mermilerin önüne sürdüler

Canlı kalkan olarak kullanıldığı sırada askeri kıyafetler giydirilip alnına bir kamera sabitlendiğini anlatan Ebu Hamadan, Gazze Şeridi'ndeki evlerin bombalardan ve silahlı kişilerden arındırıldığından emin olmak için evlere girmeye zorlandığını belirtti.

İsrail halkı soykırıma onay verdi! ‘Hepsini öldürün’: Filistinlileri mermilerin önüne sürdüler

İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE MARUZ KALDI

2024'te 2,5 hafta boyunca İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulan Ebu Hamadan, kendisinin bir eşya gibi kullanıldığını ve bir birimin canlı kalkan olarak kendisiyle işi bittiğinde, diğer bir birime yollandığını ifade etti.