İsrail halkı soykırıma onay verdi! ‘Hepsini öldürün’: Filistinlileri mermilerin önüne sürdüler

SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE CANLI KALKAN YAPILDILAR

AP'ye konuşan çok sayıda Filistinli sivil ve İsrail askeri, Gazze'de Filistinlilerin sistematik olarak canlı kalkan olmaya zorlandığını, patlayıcı ya da saldırgan olup olmadığını kontrol etmek için binalara ve tünellere gönderildiğini ve bu uygulamanın 19 aydır süren saldırılar boyunca her yerde görüldüğünü ifade etti.