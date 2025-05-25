Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
11:30
İsrail halkı soykırıma onay verdi! ‘Hepsini öldürün’: Filistinlileri mermilerin önüne sürdüler
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken, bölgede insanlık dışı yöntemler uygulamaktan da çekinmiyor. Uluslararası hukuka aykırı bu faaliyetlerden biri de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanmak. Yakın zamanda uluslararası haber ajansı AP, Siyonist ordunun itirafları doğrultusunda bölge halkının sistematik bir şekilde canlı kalkan olarak kullanıldığını ortaya koydu. Öte yandan, Filistin'de bunca korkunç olay yaşanırken, ABD'deki bir üniversitenin yaptığı anket İsrailli Yahudilerin neredeyse yarısının Gazze'deki soykırıma destek verdiğini gözler önüne serdi.