Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
12:00
İsrail halkının öfkesi Netanyahu’yu sarsıyor: Ateşkes anlaşmasına Siyonist sabotaj!
Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında esir takasının beşinci turu dün gerçekleşmişti. Anlaşmanın birinci aşaması küçük aksilikler haricinde sürdü. Ancak Siyonist Başbakan Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşaması için Doha'da bulunan müzakere heyetine yürütme yetkisi vermediği iddiası, İsrail halkı tarafından barış çabalarına bir sabotaj olarak görüldü ve büyük öfkeye neden oldu.