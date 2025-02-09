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Haberler Galeri İsrail halkının öfkesi Netanyahu’yu sarsıyor: Ateşkes anlaşmasına Siyonist sabotaj!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:00

İsrail halkının öfkesi Netanyahu’yu sarsıyor: Ateşkes anlaşmasına Siyonist sabotaj!

Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında esir takasının beşinci turu dün gerçekleşmişti. Anlaşmanın birinci aşaması küçük aksilikler haricinde sürdü. Ancak Siyonist Başbakan Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşaması için Doha'da bulunan müzakere heyetine yürütme yetkisi vermediği iddiası, İsrail halkı tarafından barış çabalarına bir sabotaj olarak görüldü ve büyük öfkeye neden oldu.

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İsrail halkının öfkesi Netanyahu’yu sarsıyor: Ateşkes anlaşmasına Siyonist sabotaj!

Gazze'deki esir takası sırasında ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepkiler artıyor.

İsrail halkının öfkesi Netanyahu’yu sarsıyor: Ateşkes anlaşmasına Siyonist sabotaj!

NETANYAHU ATEŞKESİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail basınında çıkan haberlerde, Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi beklenen İsrail müzakere heyetinin Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerini yürütme yetkisinin olmayacağı iddia edilmişti.

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İsrail halkının öfkesi Netanyahu’yu sarsıyor: Ateşkes anlaşmasına Siyonist sabotaj!

Bu karar, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesini önlemek adına Netanyahu'nun yaptığı bir hamle olarak yorumlanmıştı.

İsrail halkının öfkesi Netanyahu’yu sarsıyor: Ateşkes anlaşmasına Siyonist sabotaj!

İSRAİL HALKININ ÖFKESİ BÜYÜYOR

Çıkan haberler sonrası tedirgin olan bazı İsrailliler sokaklara döküldü. Tel Aviv'deki Begin Caddesi'nde toplanan İsrailli esirlerin aileleri bir basın açıklaması yaptı.

İsrail halkının öfkesi Netanyahu’yu sarsıyor: Ateşkes anlaşmasına Siyonist sabotaj!

Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, esir yakınları adına konuşarak İsrail halkını hükümeti protesto etmeye çağırdı.

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