İsrail hazırlıklarını tamamladı! Netanyahu İran hedeflerini açıkladı: Her şey devre dışı kalacak!

ACİL DURUM PLANI TAMAMLANDI

İsrailli komutanların, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, bu bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı.