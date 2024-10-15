Giriş Tarihi: 15.10.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
10:20
İsrail hazırlıklarını tamamladı! Netanyahu İran hedeflerini açıkladı: Her şey devre dışı kalacak!
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da İran ile yeni bir savaş başlatması an meselesi olarak görülen İsrail kanadından son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. İran'da nükleer tesisleri hedef alacağı konuşulurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında önemli bir telefon konuşması gerçekleşti. Öte yandan İsrail basınında, olası bir misillemeye karşı ülkede alınan önlemlere yer verildi.