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Giriş Tarihi: 15.10.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:20

İsrail hazırlıklarını tamamladı! Netanyahu İran hedeflerini açıkladı: Her şey devre dışı kalacak!

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da İran ile yeni bir savaş başlatması an meselesi olarak görülen İsrail kanadından son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. İran'da nükleer tesisleri hedef alacağı konuşulurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında önemli bir telefon konuşması gerçekleşti. Öte yandan İsrail basınında, olası bir misillemeye karşı ülkede alınan önlemlere yer verildi.

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İsrail hazırlıklarını tamamladı! Netanyahu İran hedeflerini açıkladı: Her şey devre dışı kalacak!

Son dakika haberleri: Orta Doğu'yu cehenneme çeviren İsrail, Gazze ve Lübnan saldırılarını sürdürürken İran ile de savaş gerilimi yaşıyor. Karşılıklı saldırıların ardından İran'daki nükleer tesisleri hedef alacağı konuşulan İsrail'de konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail hazırlıklarını tamamladı! Netanyahu İran hedeflerini açıkladı: Her şey devre dışı kalacak!

TÜM SİNYALLER DEVRE DIŞI KALACAK

İsrail ordusunun, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı Savunma Bakanlığı binasının yer aldığı Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı iddia edildi. İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberinde, ordunun, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı öne sürüldü.

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İsrail hazırlıklarını tamamladı! Netanyahu İran hedeflerini açıkladı: Her şey devre dışı kalacak!

ACİL DURUM PLANI TAMAMLANDI

İsrailli komutanların, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, bu bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı.

İsrail hazırlıklarını tamamladı! Netanyahu İran hedeflerini açıkladı: Her şey devre dışı kalacak!

ABD'nin İsrail'in hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacağı bildirilen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde izleme ve uyarı sistemlerini ileri teknolojilerle modernize etmek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail hazırlıklarını tamamladı! Netanyahu İran hedeflerini açıkladı: Her şey devre dışı kalacak!

İsrail ordusu, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurmuştu.

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