Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
12:32
İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok’ diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!
Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de düzenlediği saldırılarda can kaybı 40 bini aştı. Günlerdir İsrail'in kuzeyinde Lübnan ile yaşanan gerilim ise iyice tırmandı. Kamikaze drone'lar ile İsrail'in kalbine saldırı düzenleyen Hizbullah'tan peş peşe gözdağı açıklamaları yapıldı. İsrail Savurma Bakanı Yoav Gallant ise ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası "Hizbullah ile anlaşma yok" açıklamasını yaptı. Kuzeydeki İsrail askerlerine silah dağıtımına başlandı.