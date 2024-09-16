İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok’ diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!

"HİZBULLAH İLE ANLAŞMA OLASILIĞI TÜKENİYOR"

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi vurgulandı. Görüşmede, iki tarafın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya dair çabaları ele aldığı aktarıldı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Yemen'deki Husilerin "bölgesel bir tehdit oluşturduğunu" vurgularken çatışmaların sürdüğü kuzeyde "Hizbullah'ın Hamas'a bağlanmaya devam ettiğini ve (Hizbullah ile) mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşması) olasılığının tükenmekte olduğunu" açıkladı.