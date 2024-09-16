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Haberler Galeri İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok’ diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!
Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:32

İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok’ diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de düzenlediği saldırılarda can kaybı 40 bini aştı. Günlerdir İsrail'in kuzeyinde Lübnan ile yaşanan gerilim ise iyice tırmandı. Kamikaze drone'lar ile İsrail'in kalbine saldırı düzenleyen Hizbullah'tan peş peşe gözdağı açıklamaları yapıldı. İsrail Savurma Bakanı Yoav Gallant ise ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası "Hizbullah ile anlaşma yok" açıklamasını yaptı. Kuzeydeki İsrail askerlerine silah dağıtımına başlandı.

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İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok’ diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de sistematik soykırıma imza attı. Düzenlediği saldırılarda hastaneleri, yerleşim yerlerini, kampları hatta ambulans konvoylarını bile hedef aldı. Katliam boyutuna varan saldırılarda 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken İsrail'e Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ülkelerden destek yağdı.

İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok’ diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!

LÜBNAN'DAN KAMİKAZE DRONE'LAR İLE SALDIRI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas lideri Haniyye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi bölgede tansiyonu bir kez daha artırdı. İran ve Lübnan'dan peş peşe intikam açıklamaları yapıldı. Günlerdir İsrail'in kuzeyinde Lübnan ile yaşanan gerilim ise had safhaya ulaştı. Lübnan, kamikaze İHA'lar ile düzenlediği saldırılarda İsrail'in Golan Tepeleri'nde Yarden Kışlası'nı hedef aldı.

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İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok’ diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!

İSRAİL HAVA SAHASINI 30 KİLOMETRE AŞTI!

Son olarak İsrail ordu radyosu Hizbullah'a ait bir İHA'nın İsrail hava sahasında 30 kilometre ilerlediğini açıkladı. Yapılan paylaşımda "Lübnan'dan gönderilen bir İHA, müdahaleye uğramadan 30 kilometreden fazla hava sahamıza girdi" ifadesi kullanıldı. İHA'nın İsrail hava sahası içinde en az 10 dakika uçtuğu ve İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de bulunan Ürdün Nehri bölgesinde infilak ettiği de vurgulandı.

İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok’ diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!

İsrail Savurma Bakanı Yoav Gallant ise ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşme sonrası Lübnan ile yaşanan gerilime değinerek Hizbullah ile "mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşma) olasılığının tükenmekte olduğunu" açıkladı.

İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok’ diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!

"HİZBULLAH İLE ANLAŞMA OLASILIĞI TÜKENİYOR"

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi vurgulandı. Görüşmede, iki tarafın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya dair çabaları ele aldığı aktarıldı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Yemen'deki Husilerin "bölgesel bir tehdit oluşturduğunu" vurgularken çatışmaların sürdüğü kuzeyde "Hizbullah'ın Hamas'a bağlanmaya devam ettiğini ve (Hizbullah ile) mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşması) olasılığının tükenmekte olduğunu" açıkladı.

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