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Haberler Galeri İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde: Dünya o saate kilitlendi!
Giriş Tarihi: 25.11.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 12:55

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde: Dünya o saate kilitlendi!

Dünya nefesini tuttu İsrail ve Hamas arasındaki esir takasına kilitlendi. Gözler, saat 13.30'a çevrildi. Takasın ikinci gününde, 14 İsrailli ile 39 Filistinli'nin serbest kalacağı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde: Dünya o saate kilitlendi!

Dünya, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkının yaşadığı insanlık dramına sessiz kaldı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde: Dünya o saate kilitlendi!

Eli kanlı İsrail ordusu, Filistin'e bombalar yağdırdı. Havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda binlerce masum sivil hayattan koparıldı.

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İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde: Dünya o saate kilitlendi!

İsrail ve Hamas arasında, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda esir takası mutabakatı sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde: Dünya o saate kilitlendi!

Esir takasının ikinci gününde de devam edileceği açıklandı. Bu duyurunun üzerine dünya nefesini tuttu saat 13.30'u beklemeye başladı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde: Dünya o saate kilitlendi!

Bu doğrultuda serbest bırakılacak Filistinli esirler yerel saatle 13.30'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Hapishanesi'ne nakledileceği açıklandı.

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