İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde: Dünya o saate kilitlendi!

Dünya, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkının yaşadığı insanlık dramına sessiz kaldı. Eli kanlı İsrail ordusu, Filistin'e bombalar yağdırdı. Havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda binlerce masum sivil hayattan koparıldı. İsrail ve Hamas arasında, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda esir takası mutabakatı sağlandı. Esir takasının ikinci gününde de devam edileceği açıklandı. Bu duyurunun üzerine dünya nefesini tuttu saat 13.30'u beklemeye başladı. Bu doğrultuda serbest bırakılacak Filistinli esirler yerel saatle 13.30'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Hapishanesi'ne nakledileceği açıklandı. Daha sonra Filistinli esirler, Kızılhaç yetkilileri tarafından hapishaneden alınarak serbest bırakılacak. Yapılan açıklamalara göre Hamas'ın bugün elindeki 14 İsrailli esiri serbest bırakacağı, İsrail'in ise 42 Filistinli esiri teslim edeceği vurgulandı. Dün Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de 39 Filistinli eseri serbest bırakmıştı. İsrail ile Hamas arasında dün başlayan ve 4 gün sürecek olan çatışmalara insani ara kapsamında 150 Filistinli ve 50 İsrailli esir karşılıklı serbest bırakılacak.