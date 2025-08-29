Giriş Tarihi: 29.08.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 07:20
İsrail kamuoyunda Türkiye paniği “Türk ordusu bizden katbekat güçlü”
Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de kritik teslimat önceki gün yapıldı. Türk savunma sanayiine yapılan yatırımlar İsrail kamuoyunda paniğe yol açtı. Çelik Kubbe'nin büyük yankı uyandırdığı ülkede İsrail'in savaşa hazırlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaya başladı. Times of Israel, i24News Yedioth Aronoth gibi medya organları Türkiye'nin küresel gücüne dikkat çeken haberler yaptı. İsrailliler ise, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda şu ifadeleri kullanıyor: