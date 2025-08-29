İsrail kamuoyunda Türkiye paniği “Türk ordusu bizden katbekat güçlü”

"TÜRK ORDUSU BİZDEN DAHA GÜÇLÜ"



Türkiye'nin tek başına yüksek sesle İsrail'in karşısında durduğunu söyleyen bir İsrailli, "Bu, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl önce kaybettiği Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma hayalinin bir parçası." ifadelerini kullandı. Aynı kişi, sözlerinin devamında Türkiye'nin askeri açıdan İsrail'den daha güçlü olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Türkiye, görece büyük ve donanımlı bir orduya ve çok geniş bir savunma sanayisine sahip olmasına rağmen tek başına İsrail'i yok etmeyi başaramaz. Bu durum İsrail'in askeri üretim kabiliyetlerini geliştirmesi için bize zaman kazandırıyor. Türkiye ve Mısır'ın yeni bir Sünni ekseni olarak ortaya çıkması ise öncekilerden çok daha tehlikeli bir senaryo olur."