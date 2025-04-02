İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!

TEL AVİV'İN GAZZE PLANI

Geçtiğimiz ay CNN'e konuşan bir İsrailli yetkili ve konuya yakın ikinci bir kaynak, İsrail'in Gazze'ye büyük bir kara harekatı planladığını, bu harekat kapsamında on binlerce askerin Gazze'ye gönderilerek bölgenin büyük kısmının işgal edileceğini bildirmişti.