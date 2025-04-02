Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
09:29
İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!
İsrail, geçtiğimiz haftalarda ateşkesi bozarak Filistin'de yeniden etnik temizlik uygulamaya başlamıştı. Bazı İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in barışa yanaşmayacağına ve Gazze'ye yönelik büyük bir harekat planladığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bugün de Siyonist Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun saldırıları genişleterek geniş toprak parçalarını işgal edeceğini duyurdu.