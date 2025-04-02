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Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:29

İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!

İsrail, geçtiğimiz haftalarda ateşkesi bozarak Filistin'de yeniden etnik temizlik uygulamaya başlamıştı. Bazı İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in barışa yanaşmayacağına ve Gazze'ye yönelik büyük bir harekat planladığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bugün de Siyonist Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun saldırıları genişleterek geniş toprak parçalarını işgal edeceğini duyurdu.

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İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki askeri harekatların büyük ölçüde genişletileceğini ve "İsrail'in güvenlik bölgelerine dahil edilecek" geniş toprak parçalarının işgal edileceğini duyurdu.

İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!

GAZZE HALKINI TEHDİT ETTİ

Katz, yaptığı açıklamada, çatışmaların yaşandığı bölgelerden büyük çaplı bir nüfus tahliyesi yapılacağını belirterek, Gazzelileri tehdit etti. Katz, saldırıların sona ermesinin tek yolunun Hamas'ın ortadan kaldırılması ve İsrailli rehinelerin geri verilmesi olduğunu bildirdi.

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İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!

İSRAİL'DEN ZORUNLU GÖÇ TALİMATI

İsrail ordusunun sözcüsü, salı günü geç saatlerde Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesindeki sakinlere evlerini terk edip zorla kuzeye gitmeleri talimatını verdi.

İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!

GECE SALDIRILARINDA 17 KİŞİ KATLEDİLDİ

Duyuru, İsrail'in Gazze'ye hava bombardımanını sürdürmesiyle geldi. Cenazelerin getirildiği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ve Avrupa Hastanesi yetkililerine göre, İsrail'in güney Gazze'deki geceki saldırılarında en az 17 kişi katledildi.

İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!

TEL AVİV'İN GAZZE PLANI

Geçtiğimiz ay CNN'e konuşan bir İsrailli yetkili ve konuya yakın ikinci bir kaynak, İsrail'in Gazze'ye büyük bir kara harekatı planladığını, bu harekat kapsamında on binlerce askerin Gazze'ye gönderilerek bölgenin büyük kısmının işgal edileceğini bildirmişti.