Giriş Tarihi: 20.11.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
17:06
İsrail Meclisi'nde Netanyahu'ya büyük şok! "Seri katilsin" diyerek haykırdı
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki sivil ölümlerinden ötürü "barışın seri katilisin" diyen Filistin asıllı İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Ayman Odeh zorla kürsüden uzaklaştırıldı. Netanyahu'ya Gazze öldürülen sivil, kadın ve çocuklara ilişkin sert eleştiriler yönelten Odeh, "Gazze'de 35 bin 55 yetim bebek var. Hepsinin kanı peşinizi bırakmayacak" ifadelerini kullandı.