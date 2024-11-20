İsrail Meclisi'nde Netanyahu'ya büyük şok! "Seri katilsin" diyerek haykırdı

Netanyahu'ya Gazze öldürülen sivil, kadın ve çocuklara ilişkin sert eleştiriler yönelten Odeh sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de 35 bin 55 yetim bebek var. Hepsinin kanı peşinizi bırakmayacak ve yine de küstahlığınızla Uluslararası Ceza Mahkemesinde nasıl suçlandığınızı merak edeceksiniz. Binyamin Netanyahu senin düşüncen nedir? Düşüncen nedir? 30 yıldır barışın seri katili oldun."

Konuşması yarıda kesilen Odeh'in Knesset'te bulunanlarca kürsüden uzaklaştırıldığı görüldü.