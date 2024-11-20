Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail Meclisi'nde Netanyahu'ya büyük şok! "Seri katilsin" diyerek haykırdı
Giriş Tarihi: 20.11.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:06

İsrail Meclisi'nde Netanyahu'ya büyük şok! "Seri katilsin" diyerek haykırdı

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki sivil ölümlerinden ötürü "barışın seri katilisin" diyen Filistin asıllı İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Ayman Odeh zorla kürsüden uzaklaştırıldı. Netanyahu'ya Gazze öldürülen sivil, kadın ve çocuklara ilişkin sert eleştiriler yönelten Odeh, "Gazze'de 35 bin 55 yetim bebek var. Hepsinin kanı peşinizi bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

AA
İsrail Meclisi’nde Netanyahu’ya büyük şok! Seri katilsin diyerek haykırdı

Ayman Odeh, Knesset'teki konuşmasında, İsrail ordusunun Gazze'de, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılardan dolayı Netanyahu'yu eleştirdi.

İsrail saldırılarında henüz yeni doğmuş ikiz bebeğini ve eşini, doğum belgesini almaya gittiği esnada düzenlenen saldırıda kaybeden Muhammed Ebu el-Kumsan'ın hikayesini anlatan Odeh, "Gazze'de sisteminizin öldürdüğü 17 bin 385 bebek var; bunların 825'i bir yaşın altında." dedi.

İsrail Meclisi’nde Netanyahu’ya büyük şok! Seri katilsin diyerek haykırdı

Netanyahu'ya Gazze öldürülen sivil, kadın ve çocuklara ilişkin sert eleştiriler yönelten Odeh sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de 35 bin 55 yetim bebek var. Hepsinin kanı peşinizi bırakmayacak ve yine de küstahlığınızla Uluslararası Ceza Mahkemesinde nasıl suçlandığınızı merak edeceksiniz. Binyamin Netanyahu senin düşüncen nedir? Düşüncen nedir? 30 yıldır barışın seri katili oldun."

Konuşması yarıda kesilen Odeh'in Knesset'te bulunanlarca kürsüden uzaklaştırıldığı görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrail Meclisi’nde Netanyahu’ya büyük şok! Seri katilsin diyerek haykırdı

EBU EL-KUMSAN, İSRAİL SALDIRISINDA YENİ DOĞMUŞ İKİZLERİNİ BEBEKLERİNİ VE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta üç günlük ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, eşini ve çocuklarını 13 Ağustos'ta İsrail saldırısında kaybetmişti.

İsrail Meclisi’nde Netanyahu’ya büyük şok! Seri katilsin diyerek haykırdı

Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu sığındıkları evi bombalamıştı. Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser ismini verdikleri ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda yaşamını yitirmişti.

SON DAKİKA