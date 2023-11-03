Giriş Tarihi: 03.11.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 08:52

İsrail medyasından küstah paylaşım: Türkiye’yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar!

İsrail, devlet değil katildi. 7 Ekim'den bu yana masum Filistin halkına bomba yağdırdı, 9 binden fazla kadın ve çocuğu canından etti. Dünyaya insan hakları ve özgürlük dersi veren Batılı ülkeler ise katliama ses çıkartamadı, katil Başbakan Netanyahu'ya destek verdi. Yaşanan insanlık dramına en büyük tepki, Türkiye'den geldi. İsrail medyası ise bir skandala imza attı, Türkiye hakkında küstah paylaşımlara yer verdi. 6 Şubat depremi üzerinden Türkiye'nin hedef alınması, İsrail'in vicdansızlığının özetiydi…