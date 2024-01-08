Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
10:25
İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!
İsrail'in Gazze katliamına devam ederken katiller ordusu aldığı darbelerle kan kaybediyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze işgaline karşı direnişe devam eden Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan son dakika açıklaması geldi. İsrail ordusuna vurulan darbeleri açıklayan Kassam Tugayları çok sayıda işgalcinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan ABD basınında bölgedeki kaosa ilişkin yeni bir analiz yayınlandı.