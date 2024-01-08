İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!

TÜNELLER HAVAYA UÇURULDU

Açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca 7 İsrail askerinin bulunduğu iki tünelin de havaya uçurulduğu ifade edildi. Kassam Tugayları, ayrıca Han Yunus'un El-Mahatta bölgesindeki İsrail askerlerinin toplanma alanlarını havan toplarıyla vurduğunu bildirdi.