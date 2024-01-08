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Haberler Galeri İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 10:25

İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!

İsrail'in Gazze katliamına devam ederken katiller ordusu aldığı darbelerle kan kaybediyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze işgaline karşı direnişe devam eden Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan son dakika açıklaması geldi. İsrail ordusuna vurulan darbeleri açıklayan Kassam Tugayları çok sayıda işgalcinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan ABD basınında bölgedeki kaosa ilişkin yeni bir analiz yayınlandı.

AJANSLAR
İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!

Gazze katliamına devam eden katil İsrail, bir yandan da ağır darbeler alıyor. Gazze işgaline direnen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmalarda çok sayıda işgalcinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik suikastın ardından İsrail'e füze yağdıran Hizbullah, askeri noktaları hedef aldı. Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmalarda çok sayıda işgalcinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc bölgesinde İsrail'e ait "merkava" tipi 2 tank ile bir buldozerin Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!

TÜNELLER HAVAYA UÇURULDU

Açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca 7 İsrail askerinin bulunduğu iki tünelin de havaya uçurulduğu ifade edildi. Kassam Tugayları, ayrıca Han Yunus'un El-Mahatta bölgesindeki İsrail askerlerinin toplanma alanlarını havan toplarıyla vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!

"İSRAİL ORDUSU ÇARESİZ KALDI"

Öte yandan Hizbullah, Meron Dağı'na düzenlediği füze saldırısı İsrail'in stratejik hava üssünü vurdu. IDF Pazar günü, saldırıların tesise zarar verdiğini ve olayı araştırdığını itiraf etti.

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