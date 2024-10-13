Giriş Tarihi: 13.10.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
22:48
İsrail ordusuna casus mu sızdı? Hizbullah vurdu, Tel Aviv karıştı! "İçeriden bilgi almadan imkansız"
Hizbullah, İsrail'in Golani Üssü'nü vurdu. Elektronik Harp Taburu olduğu belirtilen üste İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddia ediliyor. İsrail'de saldırı sonrası, 'Orduda casus var' tartışmaları başladı. Askeri stratejistler, saldırının yüzde yüz hedefe kilitlenerek yapıldığını, böyle bir saldırının içeriden bilgi alınmadan yapılmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguluyor.