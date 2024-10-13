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Haberler Galeri İsrail ordusuna casus mu sızdı? Hizbullah vurdu, Tel Aviv karıştı! "İçeriden bilgi almadan imkansız"
Giriş Tarihi: 13.10.2024 22:45 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 22:48

İsrail ordusuna casus mu sızdı? Hizbullah vurdu, Tel Aviv karıştı! "İçeriden bilgi almadan imkansız"

Hizbullah, İsrail'in Golani Üssü'nü vurdu. Elektronik Harp Taburu olduğu belirtilen üste İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddia ediliyor. İsrail'de saldırı sonrası, 'Orduda casus var' tartışmaları başladı. Askeri stratejistler, saldırının yüzde yüz hedefe kilitlenerek yapıldığını, böyle bir saldırının içeriden bilgi alınmadan yapılmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguluyor.

İsrail ordusuna casus mu sızdı? Hizbullah vurdu, Tel Aviv karıştı! İçeriden bilgi almadan imkansız

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde Golani Üssü'nü İHA'larla vurdu. Elektronik Harp Taburu'nda bin 500 civarında asker olduğu belirtilirken, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddia ediliyor.

İsrail ordusuna casus mu sızdı? Hizbullah vurdu, Tel Aviv karıştı! İçeriden bilgi almadan imkansız

İsrail medyası, sirenlerin çalmadığını, hava savunmasının etkisiz kaldığını belirtirken, istihbarata dayalı saldırıya dikkat çekiyor. İsrail'de, 'Casus kim?' tartışması sürerken, askeri uzmanlar da saldırı için bilgilerin içeriden sızdığına vurgu yapıyor.

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İsrail ordusuna casus mu sızdı? Hizbullah vurdu, Tel Aviv karıştı! İçeriden bilgi almadan imkansız

HİZBULLAH VURDU, İSRAİL KARIŞTI

İsrail, Lübnan'a saldırdığı ilk günden itibaren en büyük darbeyi aldı. Hizbullah, Golani'deki İsrail askeri üssünü vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı İsrail askeri olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusuna casus mu sızdı? Hizbullah vurdu, Tel Aviv karıştı! İçeriden bilgi almadan imkansız

GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?

İsrail'in hava savunma sistemlerinin etkisiz kaldığı kamikaze İHA saldırısında İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddia ediliyor.

İsrail ordusuna casus mu sızdı? Hizbullah vurdu, Tel Aviv karıştı! İçeriden bilgi almadan imkansız

İSRAİL MEDYASI BUNU KONUŞUYOR: CASUS KİM?

Hizbullah'ın, İsrail askeri üssünde askerleri yemekhanede yakaladığı belirtiliyor. İsrail askerlerinin hazırlıksız yakalandığı saldırının istihbaratının içerden sızdığı düşünülüyor. İsrail'de, saldırının ardından ordunun içinde casus olduğuna dair tartışmalar başladı.

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