İsrail ordusuna casus mu sızdı? Hizbullah vurdu, Tel Aviv karıştı! "İçeriden bilgi almadan imkansız"

HİZBULLAH VURDU, İSRAİL KARIŞTI

İsrail, Lübnan'a saldırdığı ilk günden itibaren en büyük darbeyi aldı. Hizbullah, Golani'deki İsrail askeri üssünü vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı İsrail askeri olduğu belirtiliyor.