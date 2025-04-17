İsrail ordusunda büyük kriz! Üst düzey isimler itiraf etti: Hiçbir fikrimiz yok!

Haberde, "Kaynaklar, Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarını sert şekilde eleştiriyor. Sanki Gazze'deki operasyon rehineler için bir tehdit oluşturmuyormuş gibi davranılıyor ve İsrail ordusunun ateşkesi ihlal edip Gazze'ye girmesinin gerekçesi olarak öne sürdüğü hedef — yani tüm rehinelerin serbest bırakılması — gerçekten ulaşılabilir bir amaçmış gibi gösteriliyor." denildi.