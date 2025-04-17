Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
10:21
İsrail ordusunda büyük kriz! Üst düzey isimler itiraf etti: Hiçbir fikrimiz yok!
Gazze'de gece saatlerinde katliamın dozunu artıran İsrail ordusu, daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin batısında sivil kampına saldırı düzenledi. Çadırları ateşe veren İsrail ordusunun kan donduran saldırıları sonrası İsrail basınında ordu içinde yükselen seslere dair yeni bir haber yayınlandı.