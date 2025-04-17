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Haberler Galeri İsrail ordusunda büyük kriz! Üst düzey isimler itiraf etti: Hiçbir fikrimiz yok!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:21

İsrail ordusunda büyük kriz! Üst düzey isimler itiraf etti: Hiçbir fikrimiz yok!

Gazze'de gece saatlerinde katliamın dozunu artıran İsrail ordusu, daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin batısında sivil kampına saldırı düzenledi. Çadırları ateşe veren İsrail ordusunun kan donduran saldırıları sonrası İsrail basınında ordu içinde yükselen seslere dair yeni bir haber yayınlandı.

AJANSLAR
İsrail ordusunda büyük kriz! Üst düzey isimler itiraf etti: Hiçbir fikrimiz yok!

İsrail ordusundaki üst düzey yetkililerin, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların gidişatı konusunda İsrail yönetimine sert eleştiriler yönelttiği iddia edildi. İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusundaki üst düzey isimlerin, yedek askerlere nasıl muamele edilmesi gerektiği konusunda farklı düşündüğü ancak hepsinin burada bir yanlışlık bulunduğunda hemfikir olduğu belirtildi.

İsrail ordusunda büyük kriz! Üst düzey isimler itiraf etti: Hiçbir fikrimiz yok!

"SAVAŞIN GİDİŞATINA DAİR FİKRİMİZ YOK"

Haberde, İsrail ordusundaki üst düzey isimlerin "Gazze Şeridi'ndeki savaşın nereye gittiğine dair hiçbir fikrimiz yok." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

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İsrail ordusunda büyük kriz! Üst düzey isimler itiraf etti: Hiçbir fikrimiz yok!

İsmi paylaşılmayan askeri yetkililerin Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıların yeniden başlatılmasının ve genişletilmesinin, bölgede tutulan İsrailli esirlerin güvenliğini tehlikeye atmadığı şeklindeki açıklamalarını eleştirdiği kaydedildi.

İsrail ordusunda büyük kriz! Üst düzey isimler itiraf etti: Hiçbir fikrimiz yok!

Haberde, "Kaynaklar, Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarını sert şekilde eleştiriyor. Sanki Gazze'deki operasyon rehineler için bir tehdit oluşturmuyormuş gibi davranılıyor ve İsrail ordusunun ateşkesi ihlal edip Gazze'ye girmesinin gerekçesi olarak öne sürdüğü hedef — yani tüm rehinelerin serbest bırakılması — gerçekten ulaşılabilir bir amaçmış gibi gösteriliyor." denildi.

İsrail ordusunda büyük kriz! Üst düzey isimler itiraf etti: Hiçbir fikrimiz yok!

Ordu yönetimine eleştirilerin yer aldığı haberde, yetkililerin, "Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir hizmetkarı ve mikrofonu gibi olduğu ve ondan başka türlü bir tutum beklenemeyeceğini" ifade ettiği aktarıldı.