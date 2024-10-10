Giriş Tarihi: 10.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
10:57
İsrail ordusunda panik büyüyor! İran’a katliam tehdidi: Netanyahu harekete geçti
Son dakika haberleri: İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırılar sürerken katliam ordusunda kayıplar arttı. Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı 12'ye yükseldi. Öte yandan Savunma Bakanı Gallant, İran tehdidine ilişkin yeni misilleme açıklamasında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise telefon görüşmesinde İran'ı işaret etti. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri…