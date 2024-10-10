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Giriş Tarihi: 10.10.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:57

İsrail ordusunda panik büyüyor! İran’a katliam tehdidi: Netanyahu harekete geçti

Son dakika haberleri: İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırılar sürerken katliam ordusunda kayıplar arttı. Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı 12'ye yükseldi. Öte yandan Savunma Bakanı Gallant, İran tehdidine ilişkin yeni misilleme açıklamasında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise telefon görüşmesinde İran'ı işaret etti. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri…

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İsrail ordusunda panik büyüyor! İran’a katliam tehdidi: Netanyahu harekete geçti

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Başçavuş Ronny Ganizate'nin öldüğünü belirtirken, bölgede hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusunda panik büyüyor! İran’a katliam tehdidi: Netanyahu harekete geçti

İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılar aralıksız devam ederken, bölgedeki yıkım günden güne daha da korkutucu seviyelere ulaşıyor. Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve sınır bölgesinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusuna karşılık verirken, yoğun çatışmalar yaşanıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Alon Tugayı 5030. Taburu'ndan Başçavuş Ronny Ganizate'nin öldüğü belirtildi. Açıklamada, bir başka askerin de aynı çatışmada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Ganizate'nin ölümüyle birlikte Lübnan'da ve sınırda yürütülen operasyonlarda hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 12'ye yükseldi.

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İsrail ordusunda panik büyüyor! İran’a katliam tehdidi: Netanyahu harekete geçti

"ÖLÜMCÜL OLACAĞIZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidini yineleyerek, İsrail'in "ölümcül, hassas ve şaşırtıcı" bir saldırı gerçekleştireceğini savundu.

İsrail ordusunda panik büyüyor! İran’a katliam tehdidi: Netanyahu harekete geçti

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki Birim 9900'ü ziyaretinde İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail ordusunda panik büyüyor! İran’a katliam tehdidi: Netanyahu harekete geçti

Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın "başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını" öne sürerek, saldırının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağı tehdidinde bulundu.

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