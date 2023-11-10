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Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 10:38

İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar

Katil İsrail ordusu, 35 günden bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Hamas bahanesiyle işgal planını devreye sokan, sivil yerleşimleri hedef alarak kadın, çocuk ve bebekleri katleden İsrail'in katliamlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bine yaklaştı. Saldırılarının başladığı günden bu yana çocuk katliamlarına tepki yağan İsrail ordusu, dünya kamuoyunu yanıltmak için algı operasyonlarına başladı. Gece boyu çocuk hastanelerini bombalayan katiller ordusu, sözde "sivil hassasiyeti"yle ilgili operasyon görüntülerini paylaştı.

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İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar

İsrail, 35 gündür Gazze'de tarihinin en büyük soykırımını gerçekleştiriyor. Hamas'ı bahane ederek Gazze planını devreye sokan İsrail, 7 Ekim'den bu yana hedef aldığı sivil yerleşimlerde 11 bine yakın Filistinli sivili katletti. İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı. Gazze'ye giden her yolu keserek 2.3 milyon sivili aç susuz bırakan, zorunlu göç başlatan İsrail, bunların yanında tüm bölgeye bomba yağdırmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar

Bir aydır tüm dünyanın gözleri önünde binlerce çocuğu katleden İsrail ordusu, defalarca çocuk katliamını savundu. ABD'nin de desteğiyle "çocukların ölmesi bir bedeldir" ifadelerini kullanmaktan çekinmeyen İsrail, artan tepkilere rağmen katliamında geri adım atmadı.

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İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar

GECE BOYU HASTANEDEKİ SİVİLLER BOMBALANDI

Katiller ordusu, geçtiğimiz gece de Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef aldı. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar

Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

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İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi. Saldırıda gönüllü bir sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Kızılay'a ait iki ambulansın da hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

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