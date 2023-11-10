İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar

Katil İsrail ordusu, 35 günden bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Hamas bahanesiyle işgal planını devreye sokan, sivil yerleşimleri hedef alarak kadın, çocuk ve bebekleri katleden İsrail'in katliamlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bine yaklaştı. Saldırılarının başladığı günden bu yana çocuk katliamlarına tepki yağan İsrail ordusu, dünya kamuoyunu yanıltmak için algı operasyonlarına başladı. Gece boyu çocuk hastanelerini bombalayan katiller ordusu, sözde "sivil hassasiyeti"yle ilgili operasyon görüntülerini paylaştı.