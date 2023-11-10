İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar

İsrail, 35 gündür Gazze'de tarihinin en büyük soykırımını gerçekleştiriyor. Hamas'ı bahane ederek Gazze planını devreye sokan İsrail, 7 Ekim'den bu yana hedef aldığı sivil yerleşimlerde 11 bine yakın Filistinli sivili katletti. İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı. Gazze'ye giden her yolu keserek 2.3 milyon sivili aç susuz bırakan, zorunlu göç başlatan İsrail, bunların yanında tüm bölgeye bomba yağdırmaya devam ediyor.