Giriş Tarihi: 30.10.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024
10:24
İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama
Son dakika haberleri: Orta Doğu'yu savaş alanına çeviren İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırımda zulmü de sürdürüyor. ABD basınında yer alan son görüntüler, İsrail'in sivillere yönelik işkencesinde yeni perdeye ışık tuttu. Öte yandan İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi artıran yeni açıklama, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından yapıldı.