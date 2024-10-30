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Giriş Tarihi: 30.10.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:24

İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama

Son dakika haberleri: Orta Doğu'yu savaş alanına çeviren İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırımda zulmü de sürdürüyor. ABD basınında yer alan son görüntüler, İsrail'in sivillere yönelik işkencesinde yeni perdeye ışık tuttu. Öte yandan İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi artıran yeni açıklama, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından yapıldı.

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İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama

İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımı, şiddetini artırarak sürdürüyor. Gazze saldırılarının yanına Lübnan, İran ve Suriye'yi de ekleyen İsrail ordusu, bir kez daha insanlık dışı uygulamalarıyla dikkat çekti. Bir yılı aşkın süredir sayısız kere Gazzeli sivillere yönelik işkence uygulamalarıyla gündeme gelen İsrail ordusunun yeni skandalı bu kez ABD basınına yansıdı. CNN'de yer alan yeni bir haberde, İsrail askerlerinin Cibaliye'yi'yi tahliye ederken Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladığı görüntüler yer aldı.

İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama

CNN'nin yayınladığı görüntülerde, enkazın arasında oturan 200'den fazla sivilden oluşan büyük bir kalabalık görüldü. Çoğu erkek olan Filistinli sivillerin çıplak bir şekilde soğukta beklettiği anlar kameralara yansıdı.

Aralarında yaşlı ve yaralıların da olduğu görülürken CNN'e konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin sivilleri saatlerce buz gibi havada dışarıda beklettiğini söyledi.

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İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama

Görgü tanıklarından birinin CNN'e yaptığı açıklamada, "Bize kıyafetlerimizi çıkarıp sadece iç çamaşırlarımızla kalmamızı söylediler. Bir kaç saat dışarıda oturduk, hava buz gibiydi. Biz otururken onlar bize hakaret ediyor, bize isimler takıyor ve gülerek fotoğraflarımızı çekiyorlardı" ifadelerini kullandı.

Görgü tanığına göre sivillere yönelik söz konusu muamele, güvenli bir koridoru kullanarak kamptan kaçmaya çalışmalarının ardından geldi.

İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama

İRAN MİSİLLEMESİ İÇİN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Aviv'in saldırısına yanıt vermesi halinde İran'da "vurmadıkları yerleri hedef alacaklarını" ileri sürdü. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi'nin Ramon Hava Üssünde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama

Halevi, Tahran'ın 26 Ekim'deki saldırıya karşılık vermesi halinde İsrail'in yeniden İran'ı hedef alabileceklerini söyledi. Tahran'ı İsrail'in saldırısına karşılık vermemesi konusunda "uyaran" Halevi, aksi halde İran'da "vurmadıkları yerleri hedef alacaklarını" savundu.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

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