İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama

İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımı, şiddetini artırarak sürdürüyor. Gazze saldırılarının yanına Lübnan, İran ve Suriye'yi de ekleyen İsrail ordusu, bir kez daha insanlık dışı uygulamalarıyla dikkat çekti. Bir yılı aşkın süredir sayısız kere Gazzeli sivillere yönelik işkence uygulamalarıyla gündeme gelen İsrail ordusunun yeni skandalı bu kez ABD basınına yansıdı. CNN'de yer alan yeni bir haberde, İsrail askerlerinin Cibaliye'yi'yi tahliye ederken Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladığı görüntüler yer aldı.