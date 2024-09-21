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Haberler Galeri İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!
Giriş Tarihi: 21.09.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:25

İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!

Son dakika haberleri: İsrail güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurmasının ardından Orta Doğu'da tansiyon en yüksek seviyede. Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında üst düzel Hizbullah komutanı hayatını kaybetti. Lübnan ve ABD'den saldırıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Hizbullah'ın sert bir misillemede bulunması ise an meselesi olarak görülüyor. İsrail'in yeni bir savaş başlatması olarak görülen saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler…

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İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!

Son dakika haberleri: İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle 9'u ağır olmak üzere 66 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!

Hizbullah, İsrail ordusunun dün Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

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İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!

Hizbullah, İsrail'in dünkü saldırıları sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı. Açıklamada, ölenler arasında 2024'ün başına dek Rıdvan Gücü'ne komutanlık eden ve son dönemde eğitim merkezi sorumlusu olan Vehbi'nin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü bildirdi. Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail ordusunun, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü doğruladı.

İsrail ordusu, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü açıklamıştı.

İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!

KARŞILIKLI SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR

Dün İsrail'de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan'a doğru havalanmış, Hizbullah'a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklanmıştı. Hizbullah ise bugün İsrail'in kuzeyine 150 roket ateşlemişti.

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