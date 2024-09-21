Giriş Tarihi: 21.09.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
11:25
İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu: Hedefimiz açık!
Son dakika haberleri: İsrail güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurmasının ardından Orta Doğu'da tansiyon en yüksek seviyede. Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında üst düzel Hizbullah komutanı hayatını kaybetti. Lübnan ve ABD'den saldırıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Hizbullah'ın sert bir misillemede bulunması ise an meselesi olarak görülüyor. İsrail'in yeni bir savaş başlatması olarak görülen saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler…