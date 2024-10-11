Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
10:46
İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı
Son dakika haberleri: Gazze ve Lübnan'da büyük saldırılar gerçekleştiren İsrail, ABD ile ortak plan üzerinde çalışmalara başladı. İran'la savaşın eşiğinde olan İsrail, olası bir misilleme durumunda ABD'nin desteğini garanti altına alıyor. Son olarak İsrail basını Netanyahu ile Biden İran'a olası saldırı planında mutabakata yakın olunduğunu duyurdu. Öte yandan ABD medyasında yer alan bir habere göre İran, Körfez ülkelerine yönelik çarpıcı bir uyarıda bulundu.