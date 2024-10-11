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Haberler Galeri İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı
Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:46

İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı

Son dakika haberleri: Gazze ve Lübnan'da büyük saldırılar gerçekleştiren İsrail, ABD ile ortak plan üzerinde çalışmalara başladı. İran'la savaşın eşiğinde olan İsrail, olası bir misilleme durumunda ABD'nin desteğini garanti altına alıyor. Son olarak İsrail basını Netanyahu ile Biden İran'a olası saldırı planında mutabakata yakın olunduğunu duyurdu. Öte yandan ABD medyasında yer alan bir habere göre İran, Körfez ülkelerine yönelik çarpıcı bir uyarıda bulundu.

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İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı

İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda mutabakata yakın oldukları iddia edildi. Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesinin ele alındığını yazdı.

İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı

ABD-İSRAİL PLANI DEVREYE GİRİYOR

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının "büyük oranda giderildiği" ileri sürüldü.

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İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı

Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden "biraz daha agresif olduğu" savunuldu.

İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı

Haberde ayrıca dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği belirtildi.

İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı

İRAN'DAN AÇIK TEHDİT

Yayınlanan haberlerin ardından ABD basınında da çarpıcı bir analiz yer aldı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre İran, Körfez ülkelerinin İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik misilleme eylemlerine izin vermeleri halinde kendilerine saldıracakları yönünde tehditte bulundu.

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