İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı

İRAN'DAN AÇIK TEHDİT

Yayınlanan haberlerin ardından ABD basınında da çarpıcı bir analiz yer aldı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre İran, Körfez ülkelerinin İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik misilleme eylemlerine izin vermeleri halinde kendilerine saldıracakları yönünde tehditte bulundu.