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Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:35

İsrail saldırıya açık: Demir Kubbe’nin zaafları ortaya çıktı! Tespit edilmesi çok zor…

İsrail, geçtiğimiz günlerde Lübnan'a saldırmaya başlamıştı. İsrail bu saldırılarda Hizbullah üyelerini hedef aldığı gibi sivilleri de vurmaktan kaçınmadı. Hizbullah ise bu sınır ihlallerine çeşitli misillemeler yaptı. Bu kez de bir İsrail askeri üssünü İHA ile vurarak işgalci İsrail ordusuna büyük darbe vurdular. Misilleme sonrası, katil İsrail askerleri paniğe kapıldı. İsrail kamuoyu, Demir Kubbe'nin İHA'yı önleyememesinden dolayı endişeli. Savunma konusunda birçok soru da gündeme geldi.

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İsrail saldırıya açık: Demir Kubbe’nin zaafları ortaya çıktı! Tespit edilmesi çok zor…

Hizbullah'ın pazar günü İsrail'in kuzeyindeki Binyamina yakınlarındaki bir ordu üssüne saldırı düzenlemişti. Dört İsrail askerinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı, ülkeye yönelik bugüne kadarki en büyük hasara yol açan insansız hava aracı (İHA) eylemi oldu.

İsrail saldırıya açık: Demir Kubbe’nin zaafları ortaya çıktı! Tespit edilmesi çok zor…

DEMİR KUBBE YETERLİ DEĞİL

Bu durum, İsrail'in son derece pahalı hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin İHA'ları durdurmaya ne kadar yeterli olduğu konusunda yeni soruları gündeme getirdi.

Pazartesi sabahı hasarlı ordu üssünü ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, gelecekteki İHA saldırılarını önleyecek çözümlere "önemli çabalar" sarf edildiğini aktardı.

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İsrail saldırıya açık: Demir Kubbe’nin zaafları ortaya çıktı! Tespit edilmesi çok zor…

İSRAİL İHA'LARI DURDURAMIYOR

İsrail hava savunma sisteminin, Hizbullah'ın ateşlediği roketleri engellediğine dair haberlere çokça şahit olundu. Bu saldırılarda, Demir Kubbe işe yarıyor çünkü Hizbullah'ın roketleri ilkel ve nereye düşecekleri rahatlıkla hesaplanıyor.

İnsansız hava araçlarını durdurmak ise daha karmaşıktır. İsrail için İHA'lar bu savaşta büyük bir sorun haline geldi

İsrail saldırıya açık: Demir Kubbe’nin zaafları ortaya çıktı! Tespit edilmesi çok zor…

Temmuz ayında Yemen'deki Husiler tarafından ateşlenen bir İHA Tel Aviv'e ulaştı. Ekim ayının başlarında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Irak'tan fırlatılan bir İHA'nın Golan Tepeleri'nde iki askeri öldürdüğünü bildirdi. Geçtiğimiz hafta başka bir İHA, İsrail'in merkezindeki bir huzurevine çarptı.

İsrail saldırıya açık: Demir Kubbe’nin zaafları ortaya çıktı! Tespit edilmesi çok zor…

SALDIRILARIN ÖNLENMESİ ZOR

Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Dr. Yehoshua Kalisky, BBC'ye yaptığı açıklamada, "İHA'ların çoğu, hatta tamamı İranlılar tarafından üretiliyor ve ardından Lübnan, Irak ve Yemen'deki silahlı gruplara sağlanıyor," açıklamasında bulundu.

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