İsrail saldırıya açık: Demir Kubbe’nin zaafları ortaya çıktı! Tespit edilmesi çok zor…

İSRAİL İHA'LARI DURDURAMIYOR

İsrail hava savunma sisteminin, Hizbullah'ın ateşlediği roketleri engellediğine dair haberlere çokça şahit olundu. Bu saldırılarda, Demir Kubbe işe yarıyor çünkü Hizbullah'ın roketleri ilkel ve nereye düşecekleri rahatlıkla hesaplanıyor.

İnsansız hava araçlarını durdurmak ise daha karmaşıktır. İsrail için İHA'lar bu savaşta büyük bir sorun haline geldi