Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
11:35
İsrail saldırıya açık: Demir Kubbe’nin zaafları ortaya çıktı! Tespit edilmesi çok zor…
İsrail, geçtiğimiz günlerde Lübnan'a saldırmaya başlamıştı. İsrail bu saldırılarda Hizbullah üyelerini hedef aldığı gibi sivilleri de vurmaktan kaçınmadı. Hizbullah ise bu sınır ihlallerine çeşitli misillemeler yaptı. Bu kez de bir İsrail askeri üssünü İHA ile vurarak işgalci İsrail ordusuna büyük darbe vurdular. Misilleme sonrası, katil İsrail askerleri paniğe kapıldı. İsrail kamuoyu, Demir Kubbe'nin İHA'yı önleyememesinden dolayı endişeli. Savunma konusunda birçok soru da gündeme geldi.