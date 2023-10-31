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Haberler Galeri İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar
Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:40

İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in sivil katliamları dur durak bilmiyor. Filistin halkına yönelik başlattığı soykırımda 25. günün içinde olan İsrail şimdiye dek 8 bin 300'ü aşkın sivili katletti. Hayatını kaybedenlerin 3 bin 500'e yakınının çocuk ve bebek olduğu da doğrulanırken İsrail, katliamını meşrulaştırmak için kirli algı operasyonları yürütmeye devam ediyor. İsrail resmi sosyal medya hesabı, aşağılık bir propaganda çalışmasına imza attı. Kefene sarılmış, vücut bütünlüğünün dahi söz konusu olup olmadığı belirsiz olan bir cansız bedenin "sahte" olduğunu ileri sürerek dalga geçen hesap, alçaklıkta sınır tanınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze'de soykırıma 25 gündür devam ediyor. Gazze'yi ele geçirmek için planını devreye sokan İsrail, başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin de desteğiyle Filistin halkına yönelik acımasız bir soykırım politikası yürütüyor.

İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar

Ana akım Batı medyasının yanı sıra, sosyal medya aracılığıyla da kirli bir propaganda ağı kuran İsrail, katlettikleri sivillerin "terörist" olduğunu iddia ederek soykırımı meşrulaştırmaya çalışıyor.

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İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar

SİVİL KATLİAMLARIYLA DALGA GEÇİYORLAR

Gazze Şeridi'ne gece gündüz demeden bomba yağdıran, binlerce yaralının sığındığı hastaneleri gözünü kırpmadan vurarak enkaz yığınına çeviren İsrail, şimdiye dek 8 bin 500'ü aşkın sivili acımadan öldürdü. Resmi raporlara göre hayatını kaybeden sivillerin 3 bin 500'ü ise çocuk ve bebeklerden oluşuyor. Uluslararası kuruluşlar tarafından dahi onaylanan bebek ve çocuk katliamları İsrail tarafından "normal" olarak servis ediliyor.

İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar

Üstelik İsrail, işlediği insanlık suçlarını örtbas etmeye çalışmakla kalmıyor, sosyal medya aracılığıyla yaptıkları katliamı adeta bir eğlenceye çeviriyor. Sosyal medya fenomenlerine rekor tekliflerle giderek Siyonizm propagandası yapan, Filistin halkına terörist yaftası yapıştırmak için arama motorlarıyla dahi kol kola çalışan İsrail, sosyal medya hesaplarından da skandal paylaşımlar yapıyor.

İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar

İSRAİL HESABINDA ALÇAK PAYLAŞIM

İsrail resmi sosyal medya hesabı, Instagram ve X platformu üzerinden yaptığı propagandalarla sık sık gündeme geliyordu. Ne var ki yapılan son paylaşım, insanlık sınırlarını oldukça zorladı. Gazze'de yaptığı katliamlar uluslararası kamu kuruluşlarınca da belgelenen İsrail'in resmi sosyal medya hesabı, yaptığı bir paylaşımla insanlık dışı bir eyleme daha imza attı.

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