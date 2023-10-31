Video Dünya İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video
İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video

İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video

31.10.2023 | 09:54

İsrail’in sivil katliamları dur durak bilmiyor. Filistin halkına yönelik başlattığı soykırımda 24. günün içinde olan İsrail şimdiye dek 8 bin 300’ü aşkın sivili katletti. Hayatını kaybedenlerin 3 bin 500’e yakınının çocuk ve bebek olduğu da doğrulanırken İsrail, katliamını meşrulaştırmak için kirli algı operasyonları yürütmeye devam ediyor. İsrail resmi sosyal medya hesabı, aşağılık bir propaganda çalışmasına imza attı. Kefene sarılmış, vücut bütünlüğünün dahi söz konusu olup olmadığı belirsiz olan bir cansız bedenin “sahte” olduğunu ileri sürerek dalga geçen hesap, alçaklıkta sınır tanınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video 00:29
İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video 31.10.2023 | 09:54
İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze’ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video 00:21
İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze'ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video 31.10.2023 | 09:09
Eski İsrailli subay’dan skandal sözler! Gazze’de sivil yok 2.5 milyon terörist var | Video 02:22
Eski İsrailli subay'dan skandal sözler! "Gazze'de sivil yok 2.5 milyon terörist var" | Video 31.10.2023 | 09:16
Putin: ABD’nin Orta Doğu’da sürekli kaosa ihtiyacı var | Video 02:48
Putin: "ABD'nin Orta Doğu'da sürekli kaosa ihtiyacı var" | Video 31.10.2023 | 08:44
ABD’nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için Savaş bu dedi | Video 01:01
ABD'nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için "Savaş bu" dedi | Video 31.10.2023 | 09:00
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 00:10
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 31.10.2023 | 08:44
İsrail, 100 askeri araçla Cenin’e baskın düzenledi | Video 06:10
İsrail, 100 askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi | Video 30.10.2023 | 15:40
İsrail polisi, öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale etti | Video 01:57
İsrail polisi, öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale etti | Video 30.10.2023 | 15:08
Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası Muhammed Hadid İsrail zulmünü anlattı: Annemi eve almadılar! | Video 01:12
Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası Muhammed Hadid İsrail zulmünü anlattı: Annemi eve almadılar! | Video 30.10.2023 | 14:24
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. gün | Video 01:12
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. gün | Video 30.10.2023 | 12:50
Gazze’de acı bilanço ağırlaşıyor: Katliam tankları sivil aracı böyle hedef aldı! | Video 00:37
Gazze’de acı bilanço ağırlaşıyor: Katliam tankları sivil aracı böyle hedef aldı! | Video 30.10.2023 | 12:41
Gazze’nin sesi oldular! İsrail’in katliamı durdurması için sokaklara döküldüler 03:11
Gazze'nin sesi oldular! İsrail'in katliamı durdurması için sokaklara döküldüler 30.10.2023 | 11:06
Viyana’da PKK’lılar Cumhuriyet’in 100. yılı konserine saldırmaya çalıştı | Video 01:24
Viyana'da PKK'lılar Cumhuriyet'in 100. yılı konserine saldırmaya çalıştı | Video 30.10.2023 | 10:12
İsrail’in Gazze katliamından yeni görüntü | Video 01:47
İsrail'in Gazze katliamından yeni görüntü | Video 30.10.2023 | 09:45
Dünya, Gazze için ayakta | Video 02:13
Dünya, Gazze için ayakta | Video 30.10.2023 | 09:44
İsrail, Kudüs Hastanesi’nin yakınını vurdu | Video 00:51
İsrail, Kudüs Hastanesi’nin yakınını vurdu | Video 30.10.2023 | 08:45
Dağıstan’da yüzlerce kişi Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle havaalanını bastı | Video 03:24
Dağıstan’da yüzlerce kişi Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle havaalanını bastı | Video 30.10.2023 | 08:45
İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki yağdı! Evinin önünde toplanan gruptan öfke dolu sözler: Bize ölüm getiriyor! | Video 00:31
İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki yağdı! Evinin önünde toplanan gruptan öfke dolu sözler: "Bize ölüm getiriyor!" | Video 30.10.2023 | 08:54
ABD’de Filistin’e destek eylemi | Video 02:10
ABD’de Filistin'e destek eylemi | Video 29.10.2023 | 13:25
Meksika’da Otis Kasırgası’nda can kaybı 39’a yükseldi | Video 00:13
Meksika’da Otis Kasırgası’nda can kaybı 39’a yükseldi | Video 29.10.2023 | 13:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA