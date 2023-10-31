İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video

İsrail’in sivil katliamları dur durak bilmiyor. Filistin halkına yönelik başlattığı soykırımda 24. günün içinde olan İsrail şimdiye dek 8 bin 300’ü aşkın sivili katletti. Hayatını kaybedenlerin 3 bin 500’e yakınının çocuk ve bebek olduğu da doğrulanırken İsrail, katliamını meşrulaştırmak için kirli algı operasyonları yürütmeye devam ediyor. İsrail resmi sosyal medya hesabı, aşağılık bir propaganda çalışmasına imza attı. Kefene sarılmış, vücut bütünlüğünün dahi söz konusu olup olmadığı belirsiz olan bir cansız bedenin “sahte” olduğunu ileri sürerek dalga geçen hesap, alçaklıkta sınır tanınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.