Giriş Tarihi: 11.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024
15:48
İsrail siyasetinde büyük kriz: Netanyahu yargıdan kaçmak için soykırıma devam edecek! İktidar koalisyonu tehlikede
İsrail siyasetinde son zamanlarda sular durulmuyor. Yakın zamanda ortaya çıkan şantaj krizi ortalığı karıştırdı. Netanyahu'nun özel kalem müdürü Tzachi Braverman'ın bir İsrail subayını hassas görüntüler ile tehdit ettiği basına bomba gibi düşmüştü. Kamuoyu bu haberi atlatamamışken bu kez de Netanyahu'nun mahkemeden kaçtığını ve iktidar koalisyonunun dağılmanın eşiğinde olduğunu öğrendi.