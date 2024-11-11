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Haberler Galeri İsrail siyasetinde büyük kriz: Netanyahu yargıdan kaçmak için soykırıma devam edecek! İktidar koalisyonu tehlikede
Giriş Tarihi: 11.11.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:48

İsrail siyasetinde büyük kriz: Netanyahu yargıdan kaçmak için soykırıma devam edecek! İktidar koalisyonu tehlikede

İsrail siyasetinde son zamanlarda sular durulmuyor. Yakın zamanda ortaya çıkan şantaj krizi ortalığı karıştırdı. Netanyahu'nun özel kalem müdürü Tzachi Braverman'ın bir İsrail subayını hassas görüntüler ile tehdit ettiği basına bomba gibi düşmüştü. Kamuoyu bu haberi atlatamamışken bu kez de Netanyahu'nun mahkemeden kaçtığını ve iktidar koalisyonunun dağılmanın eşiğinde olduğunu öğrendi.

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İsrail siyasetinde büyük kriz: Netanyahu yargıdan kaçmak için soykırıma devam edecek! İktidar koalisyonu tehlikede

İsrail'de hareketli günler yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki davalarda rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma ile suçlanmıştı. Yaklaşık beş yıl önce, Ocak 2020'de suçlanmıştı ve dava o yılın mayıs ayında başlamıştı.

İsrail siyasetinde büyük kriz: Netanyahu yargıdan kaçmak için soykırıma devam edecek! İktidar koalisyonu tehlikede

İSTİFAYI REDDETMİŞTİ

Netanyahu, iddianameler sunulduğunda istifa etmeyi reddetmişti ve ülkeyi yönetirken yargılanma kapasitesine sahip olduğunu savunmuştu.

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İsrail siyasetinde büyük kriz: Netanyahu yargıdan kaçmak için soykırıma devam edecek! İktidar koalisyonu tehlikede

NETANYAHU MAHKEMEDEN KAÇIYOR

İsrail başbakanının hukuk ekibi, Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki ifadesinin iki buçuk ay ertelenmesi için Bölge Mahkemesi'ne bir talepte bulundu. İsrail medya kuruluşlarının pazartesi günü erken saatlerde bildirdiğine göre, Netanyahu ifade vermeye hazırlanması gereken süre içinde meydana gelen bir dizi güvenlik olayının duruşmayı "imkansız" hale getirdiğini iddia etti.

İsrail siyasetinde büyük kriz: Netanyahu yargıdan kaçmak için soykırıma devam edecek! İktidar koalisyonu tehlikede

BAHANELER SIRALANDI

Talepte, son aylarda savaşta yaşanan önemli gelişmelere atıfta bulunulduğu ve başbakanın ifade vermeye hazırlanmak için ayırdığı zaman dilimini acil güvenlik veya diplomatik ihtiyaçlar nedeniyle kullanamadığı öne sürüldü.

İsrail siyasetinde büyük kriz: Netanyahu yargıdan kaçmak için soykırıma devam edecek! İktidar koalisyonu tehlikede

NETANYAHU SAKLANIYOR

Netanyahu'nun, güvenlik güçlerinin talimatı doğrultusunda, daha yüksek bir kattaki olağan ofisi yerine, çoğunlukla Başbakanlık Ofisi'nin bodrum katındaki güçlendirilmiş bir odada çalıştığı ortaya çıktı.

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