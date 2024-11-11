İsrail siyasetinde büyük kriz: Netanyahu yargıdan kaçmak için soykırıma devam edecek! İktidar koalisyonu tehlikede

İsrail'de hareketli günler yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki davalarda rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma ile suçlanmıştı. Yaklaşık beş yıl önce, Ocak 2020'de suçlanmıştı ve dava o yılın mayıs ayında başlamıştı.