İsrail soykırımına yardım etmek için gitmişti: ABD’nin katliam uzmanı Felluce Kasabı hazırlıkları tamamladı!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze'deki saldırılarının en karasını dün gerçekleştirdi. Tüm sivil yerleşim bölgelerine 150'yi aşkın bomba gönderen İsrail binlerce sivili enkaz altında bıraktı. Hayatını kaybeden sivillerin sayısı tahmin dahi edilemezken İsrail kara harekatı için hazırlıklarını tamamladı. Soykırıma danışmanlık yapması için İsrail'e gönderilen "Felluce Kasabı" ABD'li general James Glynn'e ilişkin yeni gelişme, kara harekatının an meselesi olduğunu yeniden gündeme getirdi.