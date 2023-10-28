İsrail soykırımına yardım etmek için gitmişti: ABD’nin katliam uzmanı Felluce Kasabı hazırlıkları tamamladı!

Pentagon, İsrail Savunma Güçleri'ne danışmanlık yapmak üzere bölgeye ABD'li komutanların gönderildiğini; bu komutanların operasyon yönetmeyeceğini, meskun mahal muharebeleri ile ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere orada olduklarını açıklamıştı.