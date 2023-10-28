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Haberler Galeri İsrail soykırımına yardım etmek için gitmişti: ABD’nin katliam uzmanı Felluce Kasabı hazırlıkları tamamladı!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 16:31

İsrail soykırımına yardım etmek için gitmişti: ABD’nin katliam uzmanı Felluce Kasabı hazırlıkları tamamladı!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze'deki saldırılarının en karasını dün gerçekleştirdi. Tüm sivil yerleşim bölgelerine 150'yi aşkın bomba gönderen İsrail binlerce sivili enkaz altında bıraktı. Hayatını kaybeden sivillerin sayısı tahmin dahi edilemezken İsrail kara harekatı için hazırlıklarını tamamladı. Soykırıma danışmanlık yapması için İsrail'e gönderilen "Felluce Kasabı" ABD'li general James Glynn'e ilişkin yeni gelişme, kara harekatının an meselesi olduğunu yeniden gündeme getirdi.

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İsrail soykırımına yardım etmek için gitmişti: ABD’nin katliam uzmanı Felluce Kasabı hazırlıkları tamamladı!

Son dakika İsrail Gazze Filistin: İsrail'in katliamlarında şimdiye dek hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı tahmin edilemez boyuta ulaştı. Dün gece gerçekleştirilen saldırılarda ölü sayısı hala bilinemezken Gazze'nin dünyanın geri kalanıyla bağlantısı tamamen kesildi. İlk günden bu yana İsrail'e desteğinden geri adım atmayan ABD, İsrail'e üst düzey komutanlarını göndermişti.

İsrail soykırımına yardım etmek için gitmişti: ABD’nin katliam uzmanı Felluce Kasabı hazırlıkları tamamladı!

FELLUCE KASABI SALDIRI PLANINI ANLATTI

Irak'ta işgal döneminde karşılaştığı sivil direniş sonrası binlerce sivili katleden, bu nedenle "Felluce Kasabı" olarak bilinen Korgeneral James Glynn de İsrailli askerleri komuta etmek için bölgeye gitmişti.

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İsrail soykırımına yardım etmek için gitmişti: ABD’nin katliam uzmanı Felluce Kasabı hazırlıkları tamamladı!

Pentagon, İsrail Savunma Güçleri'ne danışmanlık yapmak üzere bölgeye ABD'li komutanların gönderildiğini; bu komutanların operasyon yönetmeyeceğini, meskun mahal muharebeleri ile ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere orada olduklarını açıklamıştı.

İsrail soykırımına yardım etmek için gitmişti: ABD’nin katliam uzmanı Felluce Kasabı hazırlıkları tamamladı!

Uzmanlık alanı "sivil katliamı" olan Glynn, İsrail'de hazırlıklarını tamamladı. İsrailli meslektaşlarına Gazze'ye kara saldırısının tüm risklerini ve planlarını anlattığı tahmin edilen Glynn'in tüm hazırları organize ettikten sonra ABD'ye geri döndüğü kaydedildi.

İsrail soykırımına yardım etmek için gitmişti: ABD’nin katliam uzmanı Felluce Kasabı hazırlıkları tamamladı!

General Glynn'in, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kara saldırısını takip etmek üzere bu ülkede uzun süre kalması beklenmiyordu.

Katliam akıl hocasının ABD'ye dönmesi, beklenen kara saldırılarının başlamasının an meselesi olduğunu kuvvetlendirdi.

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