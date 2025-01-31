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Haberler Galeri İsrail takasın öcünü alıyor! Filistinlileri acımadan öldürdüler
Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:03

İsrail takasın öcünü alıyor! Filistinlileri acımadan öldürdüler

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda karşılıklı esir takasının üçüncü aşaması dün gerçekleşmişti. Ne var ki ateşkes ilkelerini ihlal etmekten vazgeçmeyen İsrail, son ana kadar Filistinli esirleri salmayı ertelemiş, ailelerinin evlerine saldırmış, kutlamaları yasaklamıştı. İsrail'in takastan hoşnut olmadığı bilinirken Batı Şeria'da yeni katliamlar gerçekleştirildi.

AA
İsrail takasın öcünü alıyor! Filistinlileri acımadan öldürdüler

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bazı belde ve köylere düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İsrail takasın öcünü alıyor! Filistinlileri acımadan öldürdüler

Askerler öldürülen Filistinlilerin naaşına el koydu.

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İsrail takasın öcünü alıyor! Filistinlileri acımadan öldürdüler

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin esir takasında serbest bırakılan Filistinlileri karşılamak için Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi önüne gelen gruba müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, Kızılay ekiplerin saldırılarda yaralanan 61 kişiye olay yerinde müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail takasın öcünü alıyor! Filistinlileri acımadan öldürdüler

Saldırının esir takasının hemen ardından gelmesi, İsrail'in "intikam" aldığı yorumlarını beraberinde getirdi.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ERTELEMİŞTİ

İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde "esirlerin serbest bırakılması sırasında yaşananlar" nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasını askıya almıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme talimatı verdiği belirtildi.

İsrail takasın öcünü alıyor! Filistinlileri acımadan öldürdüler

Açıklamada, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden "güvenli şekilde çıkışları garanti altına alınana kadar" Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı ve bu talebin arabuluculara iletildiği aktarıldı.

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