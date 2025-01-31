İsrail takasın öcünü alıyor! Filistinlileri acımadan öldürdüler

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin esir takasında serbest bırakılan Filistinlileri karşılamak için Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi önüne gelen gruba müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, Kızılay ekiplerin saldırılarda yaralanan 61 kişiye olay yerinde müdahale ettiği ifade edildi.