Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
11:03
İsrail takasın öcünü alıyor! Filistinlileri acımadan öldürdüler
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda karşılıklı esir takasının üçüncü aşaması dün gerçekleşmişti. Ne var ki ateşkes ilkelerini ihlal etmekten vazgeçmeyen İsrail, son ana kadar Filistinli esirleri salmayı ertelemiş, ailelerinin evlerine saldırmış, kutlamaları yasaklamıştı. İsrail'in takastan hoşnut olmadığı bilinirken Batı Şeria'da yeni katliamlar gerçekleştirildi.