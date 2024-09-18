Giriş Tarihi: 18.09.2024 14:04
İsrail uçurumun eşiğinde: Hizbullah intikam yemini etti! Binlerce asker apar topar gönderildi
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 3 bin kişinin yaralandığı saldırının ardından Hizbullah en yakın zamanda karşılık vereceklerini açıkladı. Öte yandan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimde uçurumun eşiğinde olduklarını belirterek yakında İsraillilerin kendilerini sığınaklarda bulabileceği uyarısında bulundu.