Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! İsrail,Eurovision şarkı yarışması boyunca protesto edildi

'a '' damgası vuruldu! ,Eurovision şarkı yarışması boyunca edildi

'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleştirilen 'a '' damgası vuruldu! Eurovision şarkı yarışması boyunca Tel Aviv'de hem İsrail'in Filistin üzerindeki işgali hem de Başbakan Binyamin Netanyahu edildi. İsrailli insan hakları savunucusu Şahaf Veisbeyn, "İsrail apartheid bir devlettir ve 'şarkılarla gerçekleri gizleyemezsiniz' demek için buradayız" dedi.Yarışmada İzlanda'yı temsil eden grup puanlar dağıtılırken Filistin bayrağı açtı. Eurovision şarkı yarışmasında mini gösteri yapan Madonna'ya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan Filistin bayrağıyla sahneye çıkması geceye damgasını vurdu.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 19.05.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 15:51
Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! İsrail,Eurovision şarkı yarışması boyunca protesto edildi

'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Şarkı Yarışması'na, birçok sanatçının '' mesajları damga vurdu.

Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! İsrail,Eurovision şarkı yarışması boyunca protesto edildi

'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen ve büyük tartışmalara yol açan 64. Şarkı Yarışması dün akşam gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! İsrail,Eurovision şarkı yarışması boyunca protesto edildi

'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Şarkı Yarışması'na, Amerikalı şarkıcı Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan bayrağıyla sahneye çıkması damgasını vurdu.

Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! İsrail,Eurovision şarkı yarışması boyunca protesto edildi

Amerikalı şarkıcının seslendirdiği "Gelecek" (Future) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan 2 dansçı dikkati çekti. Bu dansçıların birinin üzerindeki kostümün arkasında , diğerinde ise bayrağı yer alması adeta finalinin önüne geçti.

Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! İsrail,Eurovision şarkı yarışması boyunca protesto edildi

Yine şarkı esnasında gaz maskesi takan dansçıların sırtlarında bayrağı yer alması da dikkat çekti.

Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! İsrail,Eurovision şarkı yarışması boyunca protesto edildi

'dan yapılan yazılı açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların ve bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti." ifadesine yer verildi.

Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! İsrail,Eurovision şarkı yarışması boyunca protesto edildi

Tel Aviv'deki finale damgasını vuran bir başka hareket de İzlanda'yı "Hatrio mun sigar" şarkısıyla temsil eden Hatari grubundan geldi. Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı. Hatari grubunun Filistin bayraklı atkı açmasına yönelik 'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

BİZE ULAŞIN