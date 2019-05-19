Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! İsrail,Eurovision şarkı yarışması boyunca protesto edildi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleştirilen Eurovision'a 'Filistin' damgası vuruldu! Eurovision şarkı yarışması boyunca Tel Aviv'de hem İsrail'in Filistin üzerindeki işgali hem de Başbakan Binyamin Netanyahu protesto edildi. İsrailli insan hakları savunucusu Şahaf Veisbeyn, "İsrail apartheid bir devlettir ve 'şarkılarla gerçekleri gizleyemezsiniz' demek için buradayız" dedi.Yarışmada İzlanda'yı temsil eden grup puanlar dağıtılırken Filistin bayrağı açtı. Eurovision şarkı yarışmasında mini gösteri yapan Madonna'ya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan Filistin bayrağıyla sahneye çıkması geceye damgasını vurdu.