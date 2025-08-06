İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

NETANYAHU İLE ZAMİR BİRBİRİNE GİRDİ

Toplantı sırasında Başbakan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun kendisine yönelik "darbe girişimine öncülük ettiği" suçlamalarına atıf yapan Zamir, Gazze'de yürüttükleri "savaşın ortasında" neden bu tür saldırılara maruz kaldığını sordu.

Ayrıca Zamir, Başbakan Netanyahu'nun kendisine gönderdiği basına yansıyan "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajına da sert tepki gösterdi.