Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
11:40
İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı
İsrail'de, Gazze'ye saldırıların sürmesine ve bölgenin tamamının işgal edilmesine yönelik planların ele alındığı bir toplantı düzenlenmişti. Siyonist basına göre, toplantıda büyük bir kriz çıktı. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze planında anlaşmazlık yaşarken, ordu generalleri de askeri operasyonlar nedeniyle kavga etti.