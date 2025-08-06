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Haberler Galeri İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:40

İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

İsrail'de, Gazze'ye saldırıların sürmesine ve bölgenin tamamının işgal edilmesine yönelik planların ele alındığı bir toplantı düzenlenmişti. Siyonist basına göre, toplantıda büyük bir kriz çıktı. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze planında anlaşmazlık yaşarken, ordu generalleri de askeri operasyonlar nedeniyle kavga etti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle üç saatlik daraltılmış güvenlik toplantısına katılmıştı. Toplantıda, Gazze'ye saldırılar ve bölgenin tamamının işgal edilmesi planları ele alınmıştı.

İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

İsrail basını, toplantıya Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer ve Gazze'nin tamamının işgaline karşı çıktığı söyleyen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in katıldığını belirtti.

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İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

GÜVENLİK ZİRVESİNDE ORTALIK KARIŞTI

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, Netanyahu ve Zamir'in tartışması toplantıya damga vurdu.

Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze'ye saldırıların devamına ilişkin seçenekleri hükümete sundu ve İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırıların devamına ilişkin güvenlik kabinesinin vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.

İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

Ancak İsrail basınına göre, Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etme eğiliminde olması tartışmayı beraberinde getirdi. Netanyahu, Zamir'in planını yetersiz buldu ve yenilenmesini istedi.

İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Zamir, Netanyahu'nun, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planıyla ülkeyi bir tuzağa çektiğini söyledi.

İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

NETANYAHU İLE ZAMİR BİRBİRİNE GİRDİ

Toplantı sırasında Başbakan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun kendisine yönelik "darbe girişimine öncülük ettiği" suçlamalarına atıf yapan Zamir, Gazze'de yürüttükleri "savaşın ortasında" neden bu tür saldırılara maruz kaldığını sordu.

Ayrıca Zamir, Başbakan Netanyahu'nun kendisine gönderdiği basına yansıyan "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajına da sert tepki gösterdi.

İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

Başbakan Netanyahu ise Zamir'e "Basın karşısında istifa etmekle tehdit etmeyin. Planınızı kabul etmememiz halinde sürekli istifa tehditleri savurmanızı kabul etmiyorum. Oğlum 33 yaşında, yetişkin bir adam." ifadelerini sarf etti.

Tartışma sırasında Zamir'in zaman zaman öfkelendiği belirtildi.

İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

SİYONİST GENERALLER KAVGA ETTİ

Ynet haber kuruluşuna göre, toplantıda ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar ile Güney Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Yaniv Assor arasında ciddi bir tartışma yaşandı.

İsrail’de Gazze planı anlaşmazlığı: Siyonistler birbirine girdi! Güvenlik toplantısında generaller çileden çıktı

Assor, hava saldırılarının bölgedeki kara birlikleriyle yeterince koordineli yapılmadığını savunarak komutanlık olarak onay verilmeyen hedeflerin vurulmaması gerektiğini bildirdi. Bar ise saldırıların profesyonelce hazırlandığını, Assor'un ise sahadaki gerçekliği kavrayamadığını belirtti.