İsrail’de gündem Türkiye: Siyonistler yeni bir hain planın peşinde!

SİYONİSTLERİN SURİYE'Yİ BÖLME PLANI

Haberde ayrıca, daha önce değerlendirilen bir girişimin ele alındığı belirtildi. Bu girişim, Suriye'deki "tüm etnik grupların güvenliğini ve haklarını korumak" için ülkenin eyaletlere bölünmesini öngörüyor. Cohen, bu önerinin planlanan konferans sırasında ele alınması gerektiğini belirtti.