Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
15:42
İsrail’de gündem Türkiye: Siyonistler yeni bir hain planın peşinde!
İsrail'de son zamanlarda Türkiye konuşuluyor. Önce İsrail merkezli basın kuruluşlarında Ankara'nın Orta Doğu'daki yükselen gücüne atıfta bulunan haberler yapıldı. Daha sonra da Başbakan Netanyahu'nun isteğiyle kurulan Nagel Komitesi, Türkiye'nin Tel Aviv için "tehdit" oluşturduğuna dair rapor sundu. Şimdi de Siyonist yetkililer, bu konuları görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Israel Hayom gazetesi görüşmenin detaylarına ulaştı. Haber kuruluşuna göre, İsrail, Ankara'nın etkisini kırmak için Suriye'yi eyaletlere bölmenin planlarını yapıyor.