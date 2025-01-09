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Haberler Galeri İsrail’de gündem Türkiye: Siyonistler yeni bir hain planın peşinde!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:42

İsrail’de gündem Türkiye: Siyonistler yeni bir hain planın peşinde!

İsrail'de son zamanlarda Türkiye konuşuluyor. Önce İsrail merkezli basın kuruluşlarında Ankara'nın Orta Doğu'daki yükselen gücüne atıfta bulunan haberler yapıldı. Daha sonra da Başbakan Netanyahu'nun isteğiyle kurulan Nagel Komitesi, Türkiye'nin Tel Aviv için "tehdit" oluşturduğuna dair rapor sundu. Şimdi de Siyonist yetkililer, bu konuları görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Israel Hayom gazetesi görüşmenin detaylarına ulaştı. Haber kuruluşuna göre, İsrail, Ankara'nın etkisini kırmak için Suriye'yi eyaletlere bölmenin planlarını yapıyor.

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İsrail’de gündem Türkiye: Siyonistler yeni bir hain planın peşinde!

Siyonist yetkililer son birkaç gündür İsrail-Suriye sınırında gerçekleşen gelişmelere ağırlık vermiş durumda.

İsrail’de gündem Türkiye: Siyonistler yeni bir hain planın peşinde!

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞINA ODAKLANILDI

Israel Hayom gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, iki gün önce Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yapacağı bir toplantı öncesinde küçük bir bakanlar kurulu görüşmesine eşlik ettiği bildirildi. Toplantının, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına odaklandığı belirtildi.

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İsrail’de gündem Türkiye: Siyonistler yeni bir hain planın peşinde!

SURİYE'NİN YENİ DURUMU TEL AVİV'İ ENDİŞELENDİRİYOR

Görüşmede Suriye'de gelişen durumlar ve ülkenin geleceği, özellikle Şam'daki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile ilgili endişeler ele alındı.

İsrail’de gündem Türkiye: Siyonistler yeni bir hain planın peşinde!

"MUHALİFLERE KARŞI ÖNLEM"

Habere göre toplantıda, Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, Suriye'ye odaklanan uluslararası bir konferans düzenlenmesini önerdi. Cohen, öncelikli hedefin, "İsrail'in kuzey sınırının güvenliğini sağlamak ve muhaliflerin oluşturduğu tehditlere karşı aktif savunma önlemleri almak" olduğunu belirtti.

İsrail’de gündem Türkiye: Siyonistler yeni bir hain planın peşinde!

SİYONİSTLERİN SURİYE'Yİ BÖLME PLANI

Haberde ayrıca, daha önce değerlendirilen bir girişimin ele alındığı belirtildi. Bu girişim, Suriye'deki "tüm etnik grupların güvenliğini ve haklarını korumak" için ülkenin eyaletlere bölünmesini öngörüyor. Cohen, bu önerinin planlanan konferans sırasında ele alınması gerektiğini belirtti.

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