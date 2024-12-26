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Haberler Galeri İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:04

İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor

Husilerin Siyonist İsrail'e gerçekleştirdiği yoğun füze ve İHA saldırıları krize neden oldu. Yemenli gruba yönelik gerçekleştirilecek operasyonların tartışıldığı güvenlik toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu ile Mossad Başkanı Barnea anlaşmazlık yaşadı. Ayrıca Tel Aviv'in vekil güce karşı Batılıların desteği olmadan başarılı olamayacağı ortaya çıktı.

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İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor

Husiler, son 10 gün içinde Katil İsrail'e beş balistik füze ve en az beş İHA fırlattı. Husiler, bunun Hamas'a destek amacıyla bir saldırı olduğunu ifade etti. Saldırıların ardından İsrailli yetkililer Husilerle mücadele konusunda bir toplantı düzenledi.

İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor

DOĞRUDAN İRAN'A SALDIRMAK İSTİYOR

Üst düzey yetkililer, İran destekli Yemenli gruba yönelik saldırıların yakın gelecekte artacağına dair ipuçları verdi. İsrail medyasında yer alana haberlere göre, Mossad Başkanı David Barnea, İsrail yönetimini Husi saldırılarını durdurmanın bir yolu olarak İran'a saldırmaya zorladı.

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İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor

MOSSAD BAŞKANI NETANYAHU İLE ANLAŞMAZLIK YAŞADI

Barnea'nın benimsediği tutumun, İran'a saldırmak yerine Husilere yönelik harekatları sürdürmeyi tercih eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrael Katz'ın görüşleriyle çeliştiği bildirildi.

İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor

HUSİLERE YÖNELİK OPERASYONLARDAN SONUÇ ALINAMIYOR

Haaretz gazetesine göre, Barnea, Yemen'e gerçekleştirilen üç operasyondan sonuç alınamaması üzerine bir dizi görüşme sırasında bu seçeneği gündeme getirdi. Raporda, Mossad şefinin, uzun süredir Tahran'ın desteğini alan grubu finanse eden ve silahlandıran İran'ın peşine düşmenin daha etkili olacağına inandığı belirtildi.

İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor

Kanal 13'e göre, Barnea güvenlik yetkililerine şunları söyledi: "İran'a karşı doğrudan mücadele etmemiz gerekiyor. Sadece Husilere saldırırsak, onları durdurabileceğimiz kesin değil."

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