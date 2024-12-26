İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor

Husiler, son 10 gün içinde Katil İsrail'e beş balistik füze ve en az beş İHA fırlattı. Husiler, bunun Hamas'a destek amacıyla bir saldırı olduğunu ifade etti. Saldırıların ardından İsrailli yetkililer Husilerle mücadele konusunda bir toplantı düzenledi.