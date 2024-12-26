Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:04
İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor
Husilerin Siyonist İsrail'e gerçekleştirdiği yoğun füze ve İHA saldırıları krize neden oldu. Yemenli gruba yönelik gerçekleştirilecek operasyonların tartışıldığı güvenlik toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu ile Mossad Başkanı Barnea anlaşmazlık yaşadı. Ayrıca Tel Aviv'in vekil güce karşı Batılıların desteği olmadan başarılı olamayacağı ortaya çıktı.