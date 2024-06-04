İsrail’de hükümet karıştı! Ateşkes planına darbe mi vurulacak? Netanyahu’yu gösterdiler…

"ÖNERİ İSRAİL'İN TASLAĞIDIR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı kabine üyeleri ise Biden'ın açıkladığı öneri ile kendi sundukları taslak arasında "bazı boşluklar olduğunu" dile getirmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby ise söz konusu taslağın İsrail'e ait olduğunu ve iki ülke arasında ateşkes teklifi noktasında bir boşluk olmadığını ifade etmişti.