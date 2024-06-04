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Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 10:12

İsrail’de hükümet karıştı! Ateşkes planına darbe mi vurulacak? Netanyahu’yu gösterdiler…

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgali sürerken ABD tarafından duyurulan ateşkes planı dünyanın gündemine oturdu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun öncülüğündeki İsrail hükümeti, ateşkes planının şartlarını tartışıyor. ABD'den konuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken İsrail medyasında Netanyahu'ya yönelik darbe planı söylentileri yer aldı.

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İsrail’de hükümet karıştı! Ateşkes planına darbe mi vurulacak? Netanyahu’yu gösterdiler…

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

İsrail’de hükümet karıştı! Ateşkes planına darbe mi vurulacak? Netanyahu’yu gösterdiler…

Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

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İsrail’de hükümet karıştı! Ateşkes planına darbe mi vurulacak? Netanyahu’yu gösterdiler…

ABD Dışişleri Bakanlığı, cuma günü Başkan Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifinin İsrail'in önerisi olduğunu ve Hamas'ın kabul etmesi durumunda ateşkes anlaşmasının tamamıyla uygulanmasını umduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'de ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.

İsrail’de hükümet karıştı! Ateşkes planına darbe mi vurulacak? Netanyahu’yu gösterdiler…

"ÖNERİ İSRAİL'İN TASLAĞIDIR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı kabine üyeleri ise Biden'ın açıkladığı öneri ile kendi sundukları taslak arasında "bazı boşluklar olduğunu" dile getirmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby ise söz konusu taslağın İsrail'e ait olduğunu ve iki ülke arasında ateşkes teklifi noktasında bir boşluk olmadığını ifade etmişti.

İsrail’de hükümet karıştı! Ateşkes planına darbe mi vurulacak? Netanyahu’yu gösterdiler…

Miller, İsrail'de kabine üyeleri arasında yayılan ve Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes önerisinin "İsrail'in önerisiyle tamamen örtüşmediği" şeklindeki eleştirilere temas ederek bu değerlendirmelerin doğru olmadığını söyledi.

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