Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
10:12
İsrail’de hükümet karıştı! Ateşkes planına darbe mi vurulacak? Netanyahu’yu gösterdiler…
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgali sürerken ABD tarafından duyurulan ateşkes planı dünyanın gündemine oturdu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun öncülüğündeki İsrail hükümeti, ateşkes planının şartlarını tartışıyor. ABD'den konuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken İsrail medyasında Netanyahu'ya yönelik darbe planı söylentileri yer aldı.