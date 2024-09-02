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Haberler Galeri İsrail'de, "hükümetin Gazze'de anlaşma imzalaması talebiyle" organize edilen genel grev başladı
Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 12:35

İsrail'de, "hükümetin Gazze'de anlaşma imzalaması talebiyle" organize edilen genel grev başladı

İsrail'de yüz binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolarına gece boyunca devam etti. İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı.

İsrail’de, hükümetin Gazze’de anlaşma imzalaması talebiyle organize edilen genel grev başladı

İsrail'de sabah saatlerinden itibaren işçi sendikasının ilan ettiği genel grev kapsamında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Ben Gurion Havalimanında gidiş seferlerinin sabah 08.00-10.00 arası aksadığı, geliş seferlerinin ise çalıştığı bildirildi.

İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanının bugün açık olduğunu ve 60 bin kişinin yolculuk yapmasının planlandığını belirterek, tüm hava yollarının yerel saatle 08.00-10.00 arası seferlerini yeniden planladığını söyledi.

İsrail’de, hükümetin Gazze’de anlaşma imzalaması talebiyle organize edilen genel grev başladı

Havalimanında gidiş seferleri için sabahın erken saatlerinde kontuarlarda kuyruklar oluştu. Havalimanının sefer ekranında bazı uçuşların rötar yaptığı ancak daha sonra seferlerin zamanında kalkmasının planlandığı görüldü.

Batı Kudüs'teki Mamilla isimli alışveriş merkezindeki dükkan ve işletmeler greve katılarak kepek indirdi.

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İsrail’de, hükümetin Gazze’de anlaşma imzalaması talebiyle organize edilen genel grev başladı

Tel Aviv'in merkezindeki Azrieli isimli AVM'deki dükkan ve işletmelerin yarısından fazlasının greve katılarak kepenk indirdiği ancak kalanlarının bugün çalıştığı belirtildi.

Bazı toplu taşıma otobüs şirketleri ve raylı seferlerin öğlen 12.00'ye kadar çalışmayacağı, bazı şehirlerde de tren ve tramvayların düşük kapasite çalıştığı aktarıldı.

İsrail’de, hükümetin Gazze’de anlaşma imzalaması talebiyle organize edilen genel grev başladı

İsrail Havalimanları İdaresi, İsrail Liman İşletmeleri, Hayfa, Usdud (Aşdod), Hadera Limanları, İsrail Elektrik Şirketi ve İsrail Posta Hizmetleri gibi kamu şirketlerinin bugün greve katıldığı kaydedildi.

Bazı üniversiteler ve belediyelerin yanı sıra bazı ulusal bankaların da bugün greve gittiği, Göç İdaresi, Vergi İdaresi, Parklar, Bahçeler İdaresi gibi kurumların da bugün işe gitmeyeceği ifade edildi.

Hastanelerin hafta sonu düzeninde çalışacağı, anaokulu ve kreşlerin kapanacağı, okullarınsa yarım gün eğitim yapacağı aktarıldı.

İsrail’de, hükümetin Gazze’de anlaşma imzalaması talebiyle organize edilen genel grev başladı

İsrail'de sigorta, alışveriş merkezi işletmecileri, tekstil, telekomünikasyon gibi birçok sektörden özel şirketlerin de bugün greve katıldığı ve hükümeti "siyasi ve ekonomik tablo" nedeniyle eleştirdiği bildirildi. İsrail genelinde bazı AVM'lerin bugün kapalı olduğu görüldü.

Öte yandan, grevle eş zamanlı İsrail genelinde onlarca noktada binlerce kişinin hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteriler yaptığı bildirildi

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