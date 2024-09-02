Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
12:35
İsrail'de, "hükümetin Gazze'de anlaşma imzalaması talebiyle" organize edilen genel grev başladı
İsrail'de yüz binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolarına gece boyunca devam etti. İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı.