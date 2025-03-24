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Haberler Galeri İsrail’de vicdanlı olmanın bedeli: Soykırım karşıtları böyle cezalandırıldı! Zulme sessiz kalmadılar
Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:51

İsrail’de vicdanlı olmanın bedeli: Soykırım karşıtları böyle cezalandırıldı! Zulme sessiz kalmadılar

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım uyguluyor. Yakın zamanda ateşkesi bozup katliamlarına yeniden hız verdiler. Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmayan bazı İsrailli gençler, orduya katılmayı reddediyor. İsrail devleti ve toplumu bu kişilere türlü yaptırımlar uyguluyor. Savaş karşıtları vicdanlı olmanın bedelini hapis yatarak, çeşitli hakaret ve tehditlere uğrayarak ödüyor.

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İsrail’de vicdanlı olmanın bedeli: Soykırım karşıtları böyle cezalandırıldı! Zulme sessiz kalmadılar

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in kısa süreli ateşkesin ardından geçen hafta Gazze'de hava saldırıları ve kara harekatlarını yeniden başlatmasıyla 17 ayda 50 binden fazla Filistinli katledildi.

İsrail’de vicdanlı olmanın bedeli: Soykırım karşıtları böyle cezalandırıldı! Zulme sessiz kalmadılar

KATLİAM YENİDEN BAŞLADI

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırılarının yeniden başladığı salı gününden bu yana Gazze'de 670'den fazla kişi öldü, 1.200 kişi de yaralandı.

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İsrail’de vicdanlı olmanın bedeli: Soykırım karşıtları böyle cezalandırıldı! Zulme sessiz kalmadılar

Siyonist ordu Filistin'deki katliamlarını sürdürüyor ancak vicdanını kaybetmemiş bazı İsrailli gençler askere alınmayı reddedip soykırımı protesto ediyor.

İsrail’de vicdanlı olmanın bedeli: Soykırım karşıtları böyle cezalandırıldı! Zulme sessiz kalmadılar

KATLİAMI REDDEDENLER CEZALANDIRILIYOR

CNN, katliamı reddeden İsrailli gençlerin, bu tavırları dolayısıyla nasıl cezalandırıldıklarını inceledi.

İsrail’de vicdanlı olmanın bedeli: Soykırım karşıtları böyle cezalandırıldı! Zulme sessiz kalmadılar

Bunlardan biri olan 18 yaşındaki Itamar Greenberg, geçen yıl boyunca defalarca hapse girip çıktı ve arka arkaya beş ceza alarak toplam 197 gün hapis yattı. Son olarak bu ayın başlarında Neve Tzedek hapishanesinden tahliye edildi.