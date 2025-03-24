Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
10:51
İsrail’de vicdanlı olmanın bedeli: Soykırım karşıtları böyle cezalandırıldı! Zulme sessiz kalmadılar
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım uyguluyor. Yakın zamanda ateşkesi bozup katliamlarına yeniden hız verdiler. Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmayan bazı İsrailli gençler, orduya katılmayı reddediyor. İsrail devleti ve toplumu bu kişilere türlü yaptırımlar uyguluyor. Savaş karşıtları vicdanlı olmanın bedelini hapis yatarak, çeşitli hakaret ve tehditlere uğrayarak ödüyor.