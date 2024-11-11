Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail'den 'Ateşkese hayır, katliama devam' mesajı: Hedeflere ulaşılıncaya kadar...
Giriş Tarihi: 11.11.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 22:28

İsrail'den 'Ateşkese hayır, katliama devam' mesajı: Hedeflere ulaşılıncaya kadar...

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah ile çatışma, Gazze'deki saldırılar ve İran ile artan gerginliklere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lübnan'daki saldırılara ilişkin İsrail'in Hizbullah ile "hedeflerine ulaşıncaya kadar" ateşkes yapmayacağını söyleyen Katz, Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti.

AA
İsrail’den ’Ateşkese hayır, katliama devam’ mesajı: Hedeflere ulaşılıncaya kadar...

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Katz, İsrail ordusu yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında, Hizbullah ile çatışma, Gazze'deki saldırılar ve İran ile artan gerginliklere ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail’den ’Ateşkese hayır, katliama devam’ mesajı: Hedeflere ulaşılıncaya kadar...

"İRAN'IN BÜKLEER TESİSLERİ HER ZAMANKİNDEN DAHA SAVUNMASIZ"

"İsrail'in hava savunma tesislerine saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin her zamankinden daha savunmasız olduğunu" öne süren Katz, Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den ’Ateşkese hayır, katliama devam’ mesajı: Hedeflere ulaşılıncaya kadar...

"HİZBULLAH İLE ATEŞKES OLMAYACAK"

Katz, Lübnan'daki saldırılara ilişkin ise, "savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar (Hizbullah ile) ateşkes olmayacak." ifadelerine yer verdi.

İsrail’den ’Ateşkese hayır, katliama devam’ mesajı: Hedeflere ulaşılıncaya kadar...

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail’den ’Ateşkese hayır, katliama devam’ mesajı: Hedeflere ulaşılıncaya kadar...

İSRAİL BASININDAN FLAŞ ATEŞKES İDDİASI

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla öne çıkan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği belirtilmişti.

SON DAKİKA