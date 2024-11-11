Giriş Tarihi: 11.11.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024
22:28
İsrail'den 'Ateşkese hayır, katliama devam' mesajı: Hedeflere ulaşılıncaya kadar...
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah ile çatışma, Gazze'deki saldırılar ve İran ile artan gerginliklere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lübnan'daki saldırılara ilişkin İsrail'in Hizbullah ile "hedeflerine ulaşıncaya kadar" ateşkes yapmayacağını söyleyen Katz, Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti.